मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    समुद्र किनारे खोया कुत्ता 1500 किमी दूर पहुंचा, 3 महीने तक मालकिन होती रही परेशान

    चीन में गुम हुआ लैब्राडोर ‘सितंबर’ तीन महीने बाद अपनी मालकिन से 1500 किलोमीटर दूर मिला। किंगदाओ बीच से गायब हुआ कुत्ता चांग्शा की गलियों में मिला, जहां एक महिला ने उसे बचाकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो देखकर उसकी मालकिन भावुक हो गई और दोनों का भावनात्मक मिलन हुआ।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 01:31:00 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 02:09:55 PM (IST)
    समुद्र किनारे खोया कुत्ता 1500 किमी दूर पहुंचा, 3 महीने तक मालकिन होती रही परेशान
    चीन में खोया कुत्ता तीन महीने बाद मालकिन को मिला। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. सितंबर बीच से गायब होकर 1500 किलोमीटर दूर मिला।
    2. मालकिन ने तीन महीने लगातार खोज जारी रखी।
    3. सीसीटीवी में सितंबर दूसरे कुत्ते संग जाता दिखा।

    एजेंसी, नई दिल्ली। चीन से इमोशनल कहानी सामने आई है, जिसने दुनिया भर के लोगों का दिल छू लिया है। एक लैब्राडोर पपी, जिसका नाम ‘सितंबर’ है। वह तीन महीने पहले अपनी मालकिन से बिछड़ गया था।

    मालकिन ने हर संभव प्रयास किए, लेकिन सितंबर कहीं नहीं मिला। आखिरकार, वह 1500 किलोमीटर दूर एक दूसरे प्रांत में मिला। दोनों का मिलन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगा।

    समुद्र किनारे से गायब हुआ सितंबर

    शेडोंग प्रांत की रहने वाली गाओ अपने कुत्ते 'सितंबर' के साथ 13 अगस्त को किंगदाओ बीच पर घूमने गई थीं। भीड़-भाड़ के बीच सितंबर अचानक नजरों से ओझल हो गया। गाओ ने घबराकर सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए, जिसमें दिखा कि सितंबर किसी दूसरे कुत्ते और उसके मालिक के साथ चलता हुआ बीच से दूर निकल गया।

    यह देखकर गाओ ने कुत्ते को खोजने की हर संभव कोशिश की। ऑनलाइन पोस्ट्स डालीं, एनिमल शेल्टर्स में चक्कर लगाए और कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन सफलता नहीं मिली।

    एक अजनबी ने बदली कहानी की दिशा

    1500 किलोमीटर दूर हुनान प्रांत के चांग्शा में एक महिला झोउ ने बारिश के दौरान एक कुत्ते को आवारा कुत्तों के साथ भटकते हुए देखा। उसे कुत्ते पर दया आ गई। वह उसको अपने घर ले आई। झोउ ने सोशल मीडिया पर कुत्ते का वीडियो पोस्ट किया। बताया कि यह किसी का खोया हुआ पालतू जानवर है। किस्मत देखिए, यह वीडियो सीधा गाओ तक पहुंचा। वीडियो देखते ही वह भावुक होकर रो पड़ीं, क्योंकि वह सितंबर ही था।


    गाओ का साझा किया दर्द

    गाओ ने कहा कि किसी ने सितंबर को चुरा लिया था या कोई पर्यटक उसे अपने साथ ले गया होगा। तीन महीने की जुदाई ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन आखिरकार उसे पता चला कि सितंबर सुरक्षित है, तो वह खुशी से भर उठीं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.