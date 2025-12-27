शादी, प्यार और झगड़े... हर बात के लिए दीजिए पैसे, चीन का 'जुर्माने' वाला गांव

डिजिटल डेस्क। चीन के दक्षिण-पश्चिम प्रांत युन्नान के लिंखांग गांव ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए ऐसे अजीबोगरीब नियम लागू किए हैं, जिसने इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। गांव में 'सब बराबर हैं' शीर्षक से चस्पा किए गए एक नोटिस में व्यक्तिगत जीवन, शादी और रिश्तों को लेकर भारी जुर्माने का प्रावधान है। सोशल मीडिया पर वायरल इस नोटिस को लोग इंसानी आजादी पर प्रहार मान रहे हैं।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, गांव के नियमों में निजी फैसलों पर कड़ा आर्थिक दंड तय किया गया था। इन नियमों के तहत यदि गांव का कोई नागरिक युन्नान प्रांत के बाहर शादी करता है, तो उसे 1,500 युआन जुर्माना देना होगा।