शादी, प्यार और झगड़े... हर बात के लिए दीजिए पैसे, चीन का 'जुर्माने' वाला गांव

डिजिटल डेस्क। चीन के दक्षिण-पश्चिम प्रांत युन्नान के लिंखांग गांव ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए ऐसे अजीबोगरीब नियम लागू किए हैं, जिसने इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। गांव में 'सब बराबर हैं' शीर्षक से चस्पा किए गए एक नोटिस में व्यक्तिगत जीवन, शादी और रिश्तों को लेकर भारी जुर्माने का प्रावधान है। सोशल मीडिया पर वायरल इस नोटिस को लोग इंसानी आजादी पर प्रहार मान रहे हैं।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, गांव के नियमों में निजी फैसलों पर कड़ा आर्थिक दंड तय किया गया था। इन नियमों के तहत यदि गांव का कोई नागरिक युन्नान प्रांत के बाहर शादी करता है, तो उसे 1,500 युआन जुर्माना देना होगा।
साथ ही विवाह पूर्व गर्भवती होने वाली महिलाओं पर 3,000 युआन का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़ों को सालाना 500 युआन चुकाने का नियम बनाया गया। इसके साथ ही शादी के 10 महीने के भीतर बच्चा पैदा होने पर माता-पिता पर 3,000 युआन का दंड निर्धारित किया गया।
नियम केवल रिश्तों तक सीमित नहीं थे। यदि किसी कपल के आपसी झगड़े को सुलझाने के लिए गांव के अधिकारियों को आना पड़ता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को 500 युआन देने होंगे। इसके अलावा, नशे की हालत में हंगामा करने पर 3,000 से 5,000 युआन तक के भारी जुर्माने का जिक्र था।
इन नियमों के सामने आने के बाद मानवाधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर वैश्विक स्तर पर बहस हुई है। विवाद बढ़ता देख मेंगडिंग टाउन सरकार के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये नियम अत्यंत 'अजीब' थे और दावा किया कि विरोध के बाद नोटिस को हटा लिया गया है।