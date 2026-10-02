कैप्टन स्मित मच्छर पर हमला करने वाला को-पायलट फलस्तीन समर्थक निकला, सामान से ‘फ्री फलस्तीन’ के पर्चे मिलने का दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर पर कुल्हाड़ी से हमला करने और विमान पर कब्जे की कोशिश के मामले की जांच तेज हो गई है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार, ओमानी को-पायलट के इंटरनेट मीडिया खातों पर यहूदियों के खिलाफ हिंसक बातें मिलने का दावा किया गया है।

उसके सामान से ‘फ्री फलस्तीन’ समूहों के पर्चे और फलस्तीन समर्थक सामग्री मिलने की बात भी सामने आई है। हालांकि, जांच अभी जारी है और हमले के मकसद पर अंतिम निष्कर्ष नहीं आया है। इंटरनेट मीडिया पर यहूदियों की हत्या की बात करता था ‘द टाइम्स ऑफ इजरायल’ के अनुसार, एक इजरायली अधिकारी ने दावा किया कि को-पायलट इंटरनेट मीडिया पर यहूदियों की हत्या की बात करता था और उसके पोस्ट से जिहादी विचारधारा से प्रभावित होने के संकेत मिले हैं। अधिकारी के मुताबिक, उसने अमीराती क्रू सदस्यों से उसे मार डालने के लिए भी कहा।