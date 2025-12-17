मेरी खबरें
    इन देशों में सेना की ट्रेनिंग लेना जरूरी, नहीं कर सकते फौजी बनने से इनकार; जानें भारत का नाम शामिल या नहीं

    Mandatory Military Service: दुनिया के कई देशों में युवाओं के लिए सेना में सेवा देना कानूनन जरूरी है। इसका मकसद युद्ध या आपात स्थिति के लिए एक प्रशिक्ष ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 09:39:49 AM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 09:39:49 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क। दुनिया के कई देशों में युवाओं के लिए सेना में सेवा देना कानूनन जरूरी है। इसका मकसद युद्ध या आपात स्थिति के लिए एक प्रशिक्षित रिजर्व फोर्स तैयार रखना होता है। इन देशों में युवा चाहें या न चाहें, उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है।

    इजराइल

    इजराइल में सैन्य सेवा अनिवार्य है। यहां पुरुषों को करीब 32 महीने और महिलाओं को लगभग 24 महीने तक सेना में सेवा देनी होती है।

    मिस्र

    मिस्र में नागरिकों के लिए 1 से 3 साल तक की अनिवार्य सैन्य सेवा का नियम है, जो उम्र और शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर करता है।

    ईरान

    ईरान में 18 साल की उम्र के बाद हर पुरुष को 24 महीने तक सेना में सेवा देनी होती है।

    दक्षिण कोरिया

    यहां हर युवक के लिए 18 से 21 महीने की सैन्य सेवा जरूरी है। केवल ओलंपिक या एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को छूट मिलती है।

    तुर्की

    तुर्की में 20 से 41 साल के पुरुषों के लिए सेना में भर्ती अनिवार्य है। उच्च शिक्षा के कारण कुछ समय की छूट मिल सकती है।

    फिनलैंड

    फिनलैंड में केवल पुरुषों के लिए 6 से 12 महीने की सैन्य सेवा अनिवार्य है।

    सिंगापुर

    सिंगापुर में 18 साल की उम्र से हर युवक को नेशनल सर्विस करनी होती है। वे सेना के अलावा पुलिस या सिविल डिफेंस फोर्स भी चुन सकते हैं।

    संयुक्त अरब अमीरात

    यूएई में 17 से 30 साल के पुरुषों को 16 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा करनी होती है।

    स्विट्जरलैंड

    यहां सभी स्वस्थ पुरुषों को लगभग 21 हफ्ते की मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती है। इन देशों में सेना सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि नागरिक कर्तव्य मानी जाती है।


