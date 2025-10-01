मेरी खबरें
    शोधकर्ताओं ने दावा किया कि पुरुष गैस्ट्रिक और फेफड़े के कैंसर के प्रति अधिक संवेदनशील थे, जबकि महिलाओं में थायराइड और कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा अधिक था। अध्ययन ने स्वीकार किया कि इसने टीकों के कैंसर का कारण बनने के लिए कोई जैविक स्पष्टीकरण नहीं दिया।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 10:20:13 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 10:24:16 PM (IST)
    1. शोध का दाव है कि पुरुष गैस्ट्रिक और फेफड़े के कैंसर के प्रति संवेदनशील थे।
    2. दूसरी तरफ महिलाओं में थायराइड और कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा अधिक था।
    3. हालांकि, वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सर्वसम्मति से दावों को खारिज कर दिया है।

    दक्षिण कोरियाई शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक विवादास्पद नए अध्ययन ने बहस छेड़ दी है, जिसमें दावा किया गया है कि कोविड-19 टीके छह प्रकार के कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जिनमें फेफड़े, स्तन और प्रोस्टेट शामिल हैं। स्प्रिंगर नेचर के स्वामित्व वाले जर्नल बायोमार्कर रिसर्च में प्रकाशित शोध में 2021 और 2023 के बीच 8.4 मिलियन से अधिक वयस्कों के स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण किया गया।

    लेखकों के अनुसार, ऑर्थोपेडिक सर्जन और गहन चिकित्सा चिकित्सकों, जिन व्यक्तियों को बूस्टर सहित कम से कम एक कोविड टीका लगा था, उनमें बिना टीकाकरण वाले लोगों की तुलना में एक वर्ष के भीतर कैंसर के निदान की दर अधिक देखी गई।

    अध्ययन में अनुमानित 35 प्रतिशत थायराइड कैंसर, 34 प्रतिशत गैस्ट्रिक कैंसर, 53 प्रतिशत फेफड़े के कैंसर और 68 प्रतिशत प्रोस्टेट कैंसर के खतरे में वृद्धि दर्ज की गई। स्तन और कोलोरेक्टल कैंसर में भी क्रमशः 20 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की वृद्धि होने का आरोप लगाया गया। निष्कर्षों से यह भी पता चला कि फाइजर और मॉडर्ना द्वारा उत्पादित एमआरएनए टीके थायराइड, कोलोरेक्टल, फेफड़े और स्तन कैंसर के उच्च जोखिम से जुड़े थे।

    शोधकर्ताओं ने दावा किया कि पुरुष गैस्ट्रिक और फेफड़े के कैंसर के प्रति अधिक संवेदनशील थे, जबकि महिलाओं में थायराइड और कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा अधिक था। अध्ययन ने स्वीकार किया कि इसने टीकों के कैंसर का कारण बनने के लिए कोई जैविक स्पष्टीकरण नहीं दिया, इसके बजाय टीकाकरण के एक वर्ष के भीतर निदान के समय पर निर्भर रहा।

    विशेषज्ञों ने निष्कर्षों को "भयभीत करने वाला" बताया

    वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सर्वसम्मति से दावों को खारिज कर दिया है, चेतावनी दी है कि निष्कर्ष समय से पहले और संभवतः भ्रामक हैं। जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के डॉ. बेंजामिन मेजर ने निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि कैंसर को विकसित होने में आमतौर पर कई साल लगते हैं, महीने नहीं।

    डॉ. मेजर ने स्पष्ट किया, "कैंसर उतनी तेजी से विकसित नहीं होता जितना कि अध्ययन आपको विश्वास दिलाते हैं। किसी भी टीके को कैंसरकारी दिखाने के लिए, दीर्घकालिक अवलोकन की आवश्यकता होती है।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कोरियाई कैंसर एसोसिएशन द्वारा आधिकारिक आंकड़ों ने उच्च राष्ट्रीय टीकाकरण दर के बावजूद 2022 तक कैंसर के मामलों में कोई अचानक वृद्धि नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, "अगर टीके वास्तव में दोषी थे, तो हमें पहले से ही एक तेज वृद्धि दिखाई देनी चाहिए थी। ऐसा नहीं हुआ।"

    अन्य विशेषज्ञों और विद्वानों ने इन चिंताओं को दोहराया, यह उजागर करते हुए कि कोविड टीकों और तथाकथित "टर्बो कैंसर" के बीच संबंध के पहले के दावों को पहले ही खारिज कर दिया गया था। शोधकर्ताओं ने बार-बार रेखांकित किया है कि ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण मौजूद नहीं है जो यह साबित करे कि टीके ट्यूमर सप्रेसर्स में हस्तक्षेप करते हैं या कैंसरकारी मार्गों को प्रेरित करते हैं।

    राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि

    अध्ययन का प्रकाशन रिफॉर्म यूके द्वारा असीम मल्होत्रा ​​​​से खुद को दूर करने के बाद हुआ है, जो एक बदनाम टीका आलोचक और अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट कैनेडी जूनियर के सलाहकार हैं, जिन्होंने हाल ही में प्रस्तावित किया था कि ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्यों को होने वाले कैंसर के लिए कोविड टीके जिम्मेदार थे।

    हालांकि कोरियाई शोध को एक स्थापित पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए नोट किया गया है, लेकिन विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि अधिक कठोर और निरंतर शोध होने तक निष्कर्ष नहीं निकाले जाने चाहिए।

