पेंटागन की पूर्व अधिकारी या UFC बॉस? डाना व्हाइट के नाम पर उलझे ट्रंप, सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

डिजिटल डेस्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (UFC) के अध्यक्ष डाना व्हाइट को व्हाइट हाउस का प्रेस सेक्रेटरी बनाने के प्रस्ताव और उसके तुरंत बाद आए इनकार ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। यूएफसी प्रमुख के इस पद को अस्वीकार करने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

कई यूजर्स इसे एक हास्यास्पद भ्रम मान रहे हैं, जबकि कुछ का दावा है कि ट्रंप ने नाम के फेर में किसी अन्य व्यक्ति की जगह अपने पुराने सहयोगी को यह अहम पद थमाने की कोशिश कर दी। इंटरनेट पर उठी गलतफहमी की बात: यूजर्स बोले- राष्ट्रपति से हो गई भारी चूक डिजिटल मंचों पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक, ट्रंप का यह फैसला एक बड़ी प्रशासनिक गलतफहमी का परिणाम हो सकता है। जैसे ही यह खबर सार्वजनिक हुई, सोशल मीडिया यूजर्स ने इसी नाम की एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी को तलाश निकाला और तर्क देने लगे कि संभवतः नियुक्ति किसी और की होनी थी और नाम एक जैसा होने के चलते प्रस्ताव फाइटिंग प्रमोटर डाना व्हाइट के पास चला गया। हालांकि यह विवाद पूरी तरह से इंटरनेट पर चल रहे मीम्स और अटकलों पर टिका है, फिर भी लोग इसे जमकर साझा कर रहे हैं।