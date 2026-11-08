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पेंटागन की पूर्व अधिकारी या UFC बॉस? डाना व्हाइट के नाम पर उलझे ट्रंप, सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (UFC) के अध्यक्ष डाना व्हाइट को व्हाइट हाउस का प्रेस सेक्रेटरी बनाने के प्रस्ताव और उसके तुरंत बाद आए इनकार ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है।

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Sun, 08 Nov 2026 02:37:42 PM (IST)Updated Date: Sun, 08 Nov 2026 02:37:42 PM (IST)
पेंटागन की पूर्व अधिकारी या UFC बॉस? डाना व्हाइट के नाम पर उलझे ट्रंप, सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक
डाना व्हाइट के नाम पर उलझे ट्रंप

HighLights

  1. UFC अध्यक्ष डाना व्हाइट ने ठुकराया प्रेस सेक्रेटरी का प्रस्ताव
  2. हमनाम पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के चलते भ्रम की अटकलें
  3. सोशल मीडिया पर ट्रंप के फैसले को लेकर बन रहे मीम्स

डिजिटल डेस्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (UFC) के अध्यक्ष डाना व्हाइट को व्हाइट हाउस का प्रेस सेक्रेटरी बनाने के प्रस्ताव और उसके तुरंत बाद आए इनकार ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। यूएफसी प्रमुख के इस पद को अस्वीकार करने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

कई यूजर्स इसे एक हास्यास्पद भ्रम मान रहे हैं, जबकि कुछ का दावा है कि ट्रंप ने नाम के फेर में किसी अन्य व्यक्ति की जगह अपने पुराने सहयोगी को यह अहम पद थमाने की कोशिश कर दी।

इंटरनेट पर उठी गलतफहमी की बात: यूजर्स बोले- राष्ट्रपति से हो गई भारी चूक

डिजिटल मंचों पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक, ट्रंप का यह फैसला एक बड़ी प्रशासनिक गलतफहमी का परिणाम हो सकता है। जैसे ही यह खबर सार्वजनिक हुई, सोशल मीडिया यूजर्स ने इसी नाम की एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी को तलाश निकाला और तर्क देने लगे कि संभवतः नियुक्ति किसी और की होनी थी और नाम एक जैसा होने के चलते प्रस्ताव फाइटिंग प्रमोटर डाना व्हाइट के पास चला गया। हालांकि यह विवाद पूरी तरह से इंटरनेट पर चल रहे मीम्स और अटकलों पर टिका है, फिर भी लोग इसे जमकर साझा कर रहे हैं।


हेज फंड संस्थापक का तंज: पेंटागन की पूर्व प्रवक्ता के नाम पर कन्फ्यूजन का दावा

इस मामले को तूल देने वाले पोस्ट्स में न्यूयॉर्क के हेज फंड 'टोलो कैपिटल मैनेजमेंट' के संस्थापक स्पेंसर टी. हकीमियन का बयान प्रमुख है। उन्होंने पूर्व रक्षा सचिव की पब्लिक अफेयर्स सहायक रह चुकीं डाना डब्ल्यू. व्हाइट का उल्लेख करते हुए एक वीडियो साझा किया। हकीमियन ने मजाकिया लहजे में टिप्पणी की कि वे पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सलाहकारों ने ट्रंप को पेंटागन की पूर्व अधिकारी डाना डब्ल्यू. व्हाइट का नाम सुझाया होगा, लेकिन राष्ट्रपति ने इसे अपने करीबी दोस्त और यूएफसी प्रमुख डाना व्हाइट समझ लिया।

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़: पॉडकास्टर और पत्रकारों ने भी ली चुटकी

इसी क्रम में 'अंडरदडेस्कन्यूज़' से लोकप्रिय अमेरिकी पत्रकार व पॉडकास्टर विटस स्पैहर ने भी चुटकी लेते हुए लिखा कि कल्पना कीजिए जब ट्रंप को अहसास होगा कि उन्होंने गलती से किसी और डाना व्हाइट को देश का मुख्य प्रेस सचिव बनाने की पेशकश कर दी थी, तब उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ट्रंप और यूएफसी बॉस की दोस्ती पुरानी और सार्वजनिक रही है, लेकिन प्रशासनिक भूमिका के लिए इस प्रस्ताव ने नेटिज़न्स को हंसी और कटाक्ष का नया विषय दे दिया है।

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