डोनाल्ड ट्रंप को क्यों किया नजरअंदाज? नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने का ये है कारण

एजेंसी, नई दिल्ली। नोबेल समिति के अध्यक्ष जॉर्गेन वाटने फ्राइडनेस ने कहा कि समिति राजनीतिक प्रचार या मीडिया दबाव से प्रभावित नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति हर साल हजारों सुझाव प्राप्त करती है, लेकिन निर्णय हमेशा नोबेल की मूल भावना - साहस, निष्ठा और वास्तविक शांति प्रयासों के आधार पर किया जाता है।

कौन हैं मारिया कोरिना माचाडो? मारिया कोरिना माचाडो वेनेजुएला की एक प्रमुख लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लंबे समय से देश में मानवाधिकार और स्वतंत्र चुनावों की बहाली के लिए संघर्ष किया है। समिति ने उन्हें “एक महत्वपूर्ण और एकीकृत व्यक्तित्व” बताया, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीकों से लोगों को लोकतंत्र की दिशा में प्रेरित किया।