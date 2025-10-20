ट्रंप ने फिर भारत को दी टैरिफ की धमकी, कहा- रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो और बढ़ाएंगे

डिजिटल डेस्क। भारत और रूस के रिश्तों से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। दीपावली के दिन उनका एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो अमेरिका टैरिफ में और बढ़ोतरी करेगा।

इसके बाद उन्होंने फिर वहीं बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल नहीं खरीदने का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि इसको लेकर उनकी पीएम मोदी से फोन पर बात हुई है। गौरतलब है विदेश मंत्रालय इस बारे में पहले ही साफ कर चुका कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बात नहीं हुई है।