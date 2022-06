पैंगबर मुहम्मद के बारे में अपने बयान के लिए इस्लामी देशों से भारी प्रतिक्रिया के बीच, पू्र्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को समर्थन मिला है। डच सांसद गीर्ट वाइल्डर्स नूपुर के सपोर्ट में उतरे हैं। कहा, 'यह हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश पैगंबर मुहम्मद के बारे में सच बोलने के लिए नूपुर शर्मा से नाराज हैं। जिन्होंने वास्तव में आयशा से शादी की थी। जब वह 6 वर्ष की थी।'

नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने का आग्रह

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने भारतीयों से नूपुर शर्मा का समर्थन करने का आग्रह किया। कहा कि किसी को भी अल-कायदा जैसे इस्लामी आतंकवादियों के आगे नहीं झुकना चाहिए। यह बर्बरता का प्रतिनिधित्व करता है। अल-कायद और तालिबान ने मुझे सालों पहले अपनी हिट लिस्ट में डाल दिया था। यह सीख है कि आतंकवादियों के आगे कभी न झुकें।

I receive many death threats now from Muslims who want to kill me for supporting #NupurSharma who spoke the truth and nothing but the truth about Muhammad and Aisha.

My message to them is: go to hell. You have no morals. We stand for the truth. We stand for freedom.

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 8, 2022