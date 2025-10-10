मेरी खबरें
    फिलीपींस में 7.6 तीव्रता के भूकंप से मचा हड़कंप, सुनामी चेतावनी से डरे लोग

    दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप के बाद अमेरिकी और स्थानीय एजेंसियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की। अब तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन तटीय इलाकों के लोगों को ऊँचे स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 10:12:01 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 10:21:09 AM (IST)
    फिलीपींस में 7.6 तीव्रता के भूकंप से मचा हड़कंप, सुनामी चेतावनी से डरे लोग
    फिलीपींस में जोरदार भूकंप आया। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मिंडानाओ क्षेत्र में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया।
    2. भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई।
    3. तटीय इलाकों में लोगों को ऊँचाई पर जाने निर्देश।

    एजेंसी, फिलीपींस। दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 7.6 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप के बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली और फिलीपींस की भूकंप विज्ञान एजेंसी (फिवोल्क्स) ने तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई है।

    भूकंप का केंद्र दावाओ ओरिएंटल के मनाय शहर के तटवर्ती क्षेत्र में था। फिवोल्क्स ने चेतावनी दी है कि अगले दो घंटों में एक मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की गहराई 58 किलोमीटर मापी गई है।

    हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। प्रशासन ने आफ्टरशॉक्स और संभावित सुनामी से निपटने के लिए राहत दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

    बड़े नुकसान की जानकारी नहीं

    शुरुआती रिपोर्ट्स की मानें तो भूकंप से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप से झटके से डरे लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। किसी भी जनहानि की भी सूचना नहीं है।

    भूकंप क्यों आता है?

    • पृथ्वी की सतह कई बड़ी-बड़ी प्लेटों में बंटी हुई है, जिन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर बहुत धीरे-धीरे हिलती रहती हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक-दूसरी के नीचे सरकती हैं या अलग होती हैं, तो इन क्षेत्रों में बहुत अधिक तनाव (Stress) पैदा हो जाता है।

  • जब यह तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है और चट्टानें अचानक फट जाती हैं या खिसक जाती हैं, तब उस ऊर्जा का विस्फोट भूकंप (Earthquake) के रूप में महसूस होता है।

