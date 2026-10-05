Elon Musk Breakup: 14 बच्चों के पिता इलॉन मस्क फिर हुए 'सिंगल', शिवॉन जिलिस ने कहा "एक हफ्ते पहले कहा था आई लव यू और फिर.."

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क का उनकी भारतीय मूल की गर्लफ्रेंड शिवॉन जिलिस से ब्रेकअप हो गया है। दोनों के 4 बच्चे हैं। शिवॉन जिलिस ने मस्क के साथ ब्रेकअप होने की पुष्टि खुद की है। उन्होंने शुक्रवार को X पर पोस्ट करके बताया कि मस्क ने एक हफ्ते पहले ही 'आई लव यू' कहा था और फिर अचानक ब्रेकअप कर लिया। जिलिस ने कहा- "मैं इस ब्रेकअप से दुखी हूं, लेकिन मस्क की अब भी बहुत परवाह करती हूं। मैं चाहूँगी कि वे हमेशा खुश रहें। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों आगे भी अच्छे दोस्त रहेंगे और अपने बच्चों की साथ में परवरिश करेंगे।"

शिवॉन और मस्क के 4 बच्चे हैं। मस्क ने 2021 में जुड़वां बच्चों स्ट्राइडर और एज्योर के जन्म की जानकारी दी थी, जबकि बेटी अर्काडिया का जन्म 2024 में हुआ था। इसके बाद जिलिस ने 28 फरवरी 2025 को चौथे बच्चे सेल्डन लाइकर्गस के जन्म की जानकारी दी थी। बता दें कि सेल्डन इलॉन मस्क का 14वाँ बच्चा है। इलॉन मस्क की शादियां इलॉन मस्क 2 शादियां कर चुके हैं। जस्टिन विल्सन और तालुलाह रिले उनकी पत्नियाँ थीं। 1990 में कनाडा की क्वीन्स यूनिवर्सिटी में मस्क की मुलाकात जस्टिन विल्सन से हुई थी। दोनों ने कई साल डेटिंग करने के बाद जनवरी 2000 में शादी की। 2002 में उनके पहले बेटे का जन्म हुआ, लेकिन 10 हफ्ते में ही इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से उसकी मौत हो गई। इसके बाद 2004 में कपल ने IVF के जरिए जुड़वाँ बच्चों विवियन और ग्रिफिन का स्वागत किया। इसके बाद फिर 2006 में तीन बच्चे काई, सैक्सन और डेमियन भी IVF से हुए। 2008 में दोनों का तलाक हो गया।