डिजिटल डेस्क। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित और सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह बुध (Mercury) के अनसुलझे रहस्यों को खंगालने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। आठ वर्षों की बेहद जटिल और लंबी अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद दो यानों की एक संयुक्त जोड़ी ने सफलतापूर्वक बुध की कक्षा में प्रवेश कर लिया है।

यूरोप और जापान की अंतरिक्ष एजेंसियों के इस साझा अभियान को 'बेपीकोलंबो' (BepiColombo) नाम दिया गया है, जिस पर लगभग 2 अरब डॉलर की लागत आई है। बुध तक पहुंचने वाला यह मानव इतिहास का मात्र तीसरा अंतरिक्ष मिशन है, और एक दशक से अधिक के अंतराल के बाद कोई यान इस ग्रह के इतने करीब पहुंचा है।

वर्तमान में यूरोप और जापान द्वारा निर्मित ये दोनों अंतरिक्ष यान एक साथ जुड़े हुए हैं। अगले महीने ये दोनों एक-दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र रूप से कार्य शुरू करेंगे। अलग-अलग ऊंचाइयों पर परिक्रमा करते हुए ये यान बुध ग्रह की सतह का विस्तृत मानचित्र तैयार करेंगे और उसके पर्यावरण का गहन अध्ययन करेंगे।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि बुध का गुरुत्वाकर्षण बल काफी कमजोर है, इसलिए यान को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए थ्रस्टर्स का उपयोग कर उसकी रफ्तार को कम किया गया। धरती से तकरीबन 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर जर्मनी स्थित मिशन कंट्रोल सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों के लिए यह क्षण बेहद धड़कनें बढ़ाने वाला था। कई घंटों तक मिले डेटा का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद यान के कक्षा में सुरक्षित पहुंचने की पुष्टि की गई।

एक साथ दो जगहों से डेटा जुटाने का मिलेगा फायदा

इस अभियान के मुख्य वैज्ञानिक जेरेंट जोन्स के अनुसार, एक ही समय में दो अलग-अलग बिंदुओं से आंकड़े एकत्रित होने के कारण वैज्ञानिकों को ग्रह की स्थिति की तुलना करने में अभूतपूर्व सहायता मिलेगी। ये यान बुध के अत्यंत सघन आंतरिक भाग, उसके बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, ज्वालामुखीय मैदानों, विशाल गड्ढों और साढ़े चार किलोमीटर तक ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की गहन पड़ताल करेंगे।

ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण का सहारा लेकर तय की 10 अरब किमी की दूरी

साल 2018 में प्रक्षेपण के बाद बेपीकोलंबो ने बुध तक पहुंचने के लिए सीधा मार्ग चुनने के बजाय एक घुमावदार पथ का सहारा लिया। ऊर्जा बचाने और गति को नियंत्रित करने के लिए इस यान ने अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण की मदद ली—जिसके तहत यह पृथ्वी के पास से एक बार, शुक्र के पास से दो बार और स्वयं बुध के पास से छह बार गुजरा। इस तरह कुल 10 अरब किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी करने के बाद अंतिम चरण में यह अपने मदरशिप (मुख्य यान) से अलग हुआ।

427 डिग्री सेल्सियस की तपिश से उपकरणों को बचाना बड़ी चुनौती

इस मिशन की सबसे कठिन परीक्षा बुध ग्रह का बेहद गर्म वातावरण है, जहां दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी जानलेवा गर्मी के बीच यान के संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंजीनियरिंग प्रणाली को ठंडा व सुरक्षित बनाए रखना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी तकनीकी चुनौती है। अंतरिक्ष एजेंसियों ने इस मिशन को कम से कम एक पृथ्वी वर्ष (जो बुध के चार वर्षों के बराबर होता है) तक संचालित करने का लक्ष्य रखा है।

अब तक बेहद कम रही है बुध पर अंतरिक्ष अभियानों की संख्या

पृथ्वी के अपेक्षाकृत निकट होने के बावजूद बुध ग्रह के बारे में वैज्ञानिकों के पास बहुत सीमित जानकारी है। हमारे सौरमंडल में केवल बाहरी ग्रह यूरेनस और नेपच्यून ही ऐसे हैं, जहां इससे कम यान (1980 के दशक में सिर्फ वॉयेजर-2) भेजे गए हैं। बेपीकोलंबो से पहले 1970 के दशक में नासा का 'मैरिनर 10' तीन बार बुध के करीब से गुजरा था। इस मिशन की टीम में प्रसिद्ध इतालवी गणितज्ञ ज्यूसेपे 'बेपी' कोलंबो शामिल थे, उन्हीं के सम्मान में इस वर्तमान मिशन का नाम रखा गया है। इसके बाद नासा का 'मैसेंजर' यान साल 2011 में बुध की कक्षा में पहुंचा था और 2015 में ईंधन समाप्त होने के बाद ग्रह की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।