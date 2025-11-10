NFL मैच में ट्रंप को देखकर दर्शकों ने की हूटिंग, 'BOO' की आवाज से गूंज उठा स्टेडियम

मेरी खबरें
    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप रविवार को वॉशिंगटन कमांडर्स और डेट्रॉयट लायंस के बीच खेले गए NFL रेगुलर-सीजन मैच में पहुंचे, जहां उन्हें दर्शकों की जोरदार हूटिंग (Booing) का सामना करना पड़ा। ट्रंप जैसे ही स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर दिखे, कई दर्शक सीटों से उठकर ‘बू’ चिल्लाने लगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 09:01:25 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 09:03:00 AM (IST)
    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप।

    HighLights

    1. 46 साल बाद कोई राष्ट्रपति NFL मैच में
    2. स्टेडियम का नाम 'ट्रंप' रखने की चर्चा
    3. ट्रंप को NFL मैच में हूटिंग का सामना

    डिजिटल डेस्कः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप रविवार को वॉशिंगटन कमांडर्स और डेट्रॉयट लायंस के बीच खेले गए NFL रेगुलर-सीजन मैच में पहुंचे, जहां उन्हें दर्शकों की जोरदार हूटिंग (Booing) का सामना करना पड़ा।

    ट्रंप जैसे ही स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर दिखे, कई दर्शक सीटों से उठकर ‘बू’ चिल्लाने लगे। यहां तक कि हाफटाइम में सैन्य समारोह के दौरान ट्रंप ने जब मंच पर आकर सैनिकों के लिए ओथ पढ़ी, तब भी हूटिंग जारी रही।

    46 साल बाद सिटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति NFL मैच में शामिल हुआ

    ट्रंप की यह मौजूदगी खास इसलिए भी रही क्योंकि यह 46 साल बाद पहला मौका था जब कोई सिटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति किसी रेगुलर NFL मैच में शामिल हुआ। इससे पहले रिचर्ड निक्सन (1969) और जिमी कार्टर (1978) ही इस तरह के मैचों में पहुंचे थे।


    ट्रंप के साथ इस मौके पर हाउस स्पीकर माइक जॉनसन भी मौजूद थे। मैच के दौरान जैसे ही स्टेडियम अनाउंसर ने ट्रंप का नाम लेकर उनका परिचय कराया, हूटिंग का शोर और बढ़ गया।

    ओथ सेरेमनी में भी हूटिंग

    हाफटाइम में आयोजित एक सैन्य सम्मान समारोह में ट्रंप ने मंच पर आकर सैनिकों के लिए शपथ (Oath) पढ़ी। लेकिन दर्शकों के बीच से आती ‘बू’ की आवाजें इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सुनाई देती रहीं।

    इससे पहले मैच शुरू होने से ठीक पहले ट्रंप ने एयर फोर्स वन से उतरते हुए मीडिया से कहा, हम थोड़ा लेट हैं… लेकिन यह अच्छा मैच होने वाला है। देश अच्छा कर रहा है। पहले क्वार्टर में ट्रंप के आगमन से ठीक पहले लायंस टीम के स्टार खिलाड़ी आमोन-रा सेंट ब्राउन ने टचडाउन सेलिब्रेट करते हुए ‘ट्रंप डांस’ की नकल कर माहौल और भी गर्मा दिया।

    ट्रंप के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने की चर्चा

    ESPN की एक रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस के एक प्रतिनिधि ने टीम मालिकों से कहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि वॉशिंगटन के नए 4 अरब डॉलर वाले स्टेडियम प्रोजेक्ट का नाम उनके नाम पर रखा जाए।

    रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस पर पूछे जाने पर व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, यह नाम बहुत सुंदर होगा।

    खेल प्रेम और राजनीति का संगम

    ट्रंप इससे पहले भी यूएस ओपन, डेटोना 500, और राइडर कप जैसे कई बड़े खेल आयोजनों में दिखाई दे चुके हैं। लेकिन इस बार NFL स्टेडियम में मिली तीखी प्रतिक्रिया ने यह साफ कर दिया कि अमेरिकी पब्लिक अब भी उनके प्रति बंटी हुई राय रखती है। एक तरफ समर्थन, तो दूसरी ओर विरोध की तेज आवाजें।

