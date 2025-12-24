Turkey Plane Accident: तुर्किये के विमान हादसे में लीबिया के सैन्य प्रमुख सहित 5 लोगों की मौत, बैठक के लिए पहुंचे थे अंकारा

डिजिटल डेस्क: तुर्किये में मंगलवार को एक भीषण विमान दुर्घटना हो गई है। लीबिया के सैन्य प्रमुख और चार अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ले जा रहा एक निजी विमान दुरघटना का शिकार हो गया। हादसे में विमान सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई है।

जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना मंगलवार को तुर्किये की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के बाद हुई है। इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। यात्रियों में लीबिया के सैन्य प्रमूख जनरल मुहम्मद अली अहमदअल-हद्दाद भी शामिल है। घटना के बाद लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल-हमीद दिबेबा ने फेसबुक पर बयान जारी कर हादसे की पुष्टि की। तुर्किए में हुए विमान हादसे में लीबिया के पश्चिमी क्षेत्र के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल मुहम्मद अली अहमद अल-हदाद समेत कई लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि यह दुखद दुर्घटना उस समय हुई, जब लीबियाई प्रतिनिधिमंडल अंकारा की आधिकारिक यात्रा से लौट रहा था।

प्रधानमंत्री दिबेबा ने इसे लीबिया के लिए भारी क्षति बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। लीबियाई अधिकारियों के अनुसार, उड़ान भरने के लगभग आधे घंटे बाद तकनीकी खराबी के कारण विमान से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद हादसा हुआ। घटना के कारणों को लेकर लीबिया की ओर से जानकारी साझा की गई है। लीबियाई अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना का कारण विमान में तकनीकी खराबी थी। तुर्किये के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, लीबिआई प्रतिनिधिमंडल तुर्किये के साथ दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए बैठक में आए हुए थे। दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह बैठक अंकारा में आयोजित की गई थी।