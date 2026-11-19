डिजिटल डेस्क। दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया (NVIDIA) से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग से जुड़े घटनाक्रमों और उनके इस्तीफे के बाद कंपनी की साख पर उठे सवालों के बीच अब एक नया मामला सामने आया है, जिसका सीधा संबंध चीन को कथित रूप से की गई एआई चिप और सर्वर की तस्करी से है।
प्रसिद्ध शॉर्ट-सेलिंग फर्म 'मडी वाटर्स रिसर्च' ने 17 नवंबर को 'एनवीडिया: मोर चाइना' (NVIDIA: More China) शीर्षक से एक विस्तृत जांच रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के केंद्र में एनवीडिया कॉर्पोरेशन के पूर्व एग्जीक्यूटिव अजय के. 'जे' पुरी हैं। रिपोर्ट में इस बात की पड़ताल की गई है कि क्या पुरी के 'सुपर माइक्रो कंप्यूटर इंक' (SMCI) की एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी के साथ निजी संबंध हैं, जिन पर चीन को गैरकानूनी तरीके से सर्वर बेचने के आरोप में सिविल मुकदमा चल रहा है।
इस दस्तावेज में मडी वाटर्स ने एनवीडिया के शेयरों में अपनी 'शॉर्ट पोजीशन' (शेयर की कीमत गिरने पर मुनाफा कमाने की रणनीति) होने की पुष्टि भी की है। रिसर्च फर्म ने 2024 से 2026 के मध्य खींची गई कई तस्वीरों का विश्लेषण किया है, जिनमें जे पुरी अपनी पत्नी सेनली चेन के साथ दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में इस महिला को "सेनली पुरी" के नाम से भी संदर्भित किया गया है।
मडी वाटर्स ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद वे अपने वित्तीय जोखिम (फिड्यूशियरी रिस्क) को नियंत्रित करने के लिए एनवीडिया में अपनी अधिकांश या सभी शॉर्ट पोजीशन को बंद करना शुरू कर देंगे। गौरतलब है कि जे पुरी एनवीडिया में 'वर्ल्डवाइड फील्ड ऑपरेशंस' के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने लगातार 21 वर्षों तक वैश्विक स्तर पर कंपनी के परिचालन का नेतृत्व किया। इसी वर्ष जून में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था।
कंपनी के पदानुक्रम में पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग और सीएफओ कोलेट क्रेस्स के बाद पुरी का तीसरा स्थान था। वेतन और भत्तों के मामले में भी 2024 से 2026 के बीच उनका कुल पैकेज सीएफओ क्रेस्स से अधिक रहा। जून 2026 में पद छोड़ने के बाद से वे एनवीडिया में वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। 17 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक, उनके पास कंपनी के 36,65,220 शेयर थे, जिनका बाजार मूल्य 16 नवंबर को कारोबार बंद होने तक करीब 570 मिलियन डॉलर आंका गया है।
मडी वाटर्स ने अपने नोट में मुख्य सवाल यह खड़ा किया है कि क्या जे पुरी के साथ नजर आने वाली महिला वही सेनली चेन हैं, जो पूर्व में सर्वर निर्माता कंपनी एसएमसीआई (SMCI) में कार्यरत थीं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए रिसर्च फर्म ने 'एनवीडिया GTC' कार्यक्रम के दौरान एसएमसीआई की तत्कालीन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ग्रोथ ऑफिसर सेनली चेन के साक्षात्कार की तस्वीरों को आधार बनाया है। बता दें कि चेन अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत तक इस पद पर थीं।
फर्म ने इन आधिकारिक तस्वीरों का मिलान 2024 में आयोजित सैन फ्रांसिस्को ओपेरा के 'मास्क्ड बॉल' और इस साल 23 अप्रैल को हुए 'बिग बैंग गाला एंड पार्टी आफ्टर डार्क' जैसे हाई-प्रोफाइल सामाजिक समारोहों की तस्वीरों से किया है।
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इन आयोजनों में जे पुरी के साथ दिखी महिला को सोशल मीडिया और इवेंट रिकॉर्ड्स में "सेनली चेन" व "सेनली पुरी" के नाम से टैग किया गया था। मडी वाटर्स के अनुसार, उन्होंने इस संबंध में क्रोनोस्केल का प्रतिनिधित्व करने वाली इन्वेस्टर रिलेशंस फर्म से आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या दोनों तस्वीरों में दिख रही महिला एक ही हैं, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला।