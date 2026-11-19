डिजिटल डेस्क। दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया (NVIDIA) से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग से जुड़े घटनाक्रमों और उनके इस्तीफे के बाद कंपनी की साख पर उठे सवालों के बीच अब एक नया मामला सामने आया है, जिसका सीधा संबंध चीन को कथित रूप से की गई एआई चिप और सर्वर की तस्करी से है।

रिपोर्ट में पूर्व एग्जीक्यूटिव जे पुरी और उनकी पत्नी पर उठे सवाल प्रसिद्ध शॉर्ट-सेलिंग फर्म 'मडी वाटर्स रिसर्च' ने 17 नवंबर को 'एनवीडिया: मोर चाइना' (NVIDIA: More China) शीर्षक से एक विस्तृत जांच रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के केंद्र में एनवीडिया कॉर्पोरेशन के पूर्व एग्जीक्यूटिव अजय के. 'जे' पुरी हैं। रिपोर्ट में इस बात की पड़ताल की गई है कि क्या पुरी के 'सुपर माइक्रो कंप्यूटर इंक' (SMCI) की एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी के साथ निजी संबंध हैं, जिन पर चीन को गैरकानूनी तरीके से सर्वर बेचने के आरोप में सिविल मुकदमा चल रहा है।

इस दस्तावेज में मडी वाटर्स ने एनवीडिया के शेयरों में अपनी 'शॉर्ट पोजीशन' (शेयर की कीमत गिरने पर मुनाफा कमाने की रणनीति) होने की पुष्टि भी की है। रिसर्च फर्म ने 2024 से 2026 के मध्य खींची गई कई तस्वीरों का विश्लेषण किया है, जिनमें जे पुरी अपनी पत्नी सेनली चेन के साथ दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में इस महिला को "सेनली पुरी" के नाम से भी संदर्भित किया गया है। शॉर्ट पोजीशन समेट सकती है रिसर्च फर्म, एनवीडिया में नंबर-3 की हैसियत रखते थे पुरी मडी वाटर्स ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद वे अपने वित्तीय जोखिम (फिड्यूशियरी रिस्क) को नियंत्रित करने के लिए एनवीडिया में अपनी अधिकांश या सभी शॉर्ट पोजीशन को बंद करना शुरू कर देंगे। गौरतलब है कि जे पुरी एनवीडिया में 'वर्ल्डवाइड फील्ड ऑपरेशंस' के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने लगातार 21 वर्षों तक वैश्विक स्तर पर कंपनी के परिचालन का नेतृत्व किया। इसी वर्ष जून में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था।