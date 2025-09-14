मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बिहार में पिता की मौत के बाद बेटे ने 467 क्विंटल अनाज किया गबन, थाने में शिकायत दर्ज

    सदर प्रखंड के बसडीला खास गांव में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान चलाने वाले दुकानदार की मौत के बाद उनके पुत्र पर अनाज गबन का आरोप लगा है। आरोप है कि मृतक दुकानदार के बेटे ने पास मशीन तो जमा कर दी, लेकिन मशीन में दर्ज 467 क्विंटल अनाज का स्टॉक जमा नहीं कराया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 06:00:29 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 06:23:03 AM (IST)
    बिहार में पिता की मौत के बाद बेटे ने 467 क्विंटल अनाज किया गबन, थाने में शिकायत दर्ज
    बिहार में पिता की मौत के बाद बेटे ने 467 क्विंटल अनाज किया गबन

    एजेंसी,गोपालगंज। सदर प्रखंड के बसडीला खास गांव में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान चलाने वाले दुकानदार की मौत के बाद उनके पुत्र पर अनाज गबन का आरोप लगा है। आरोप है कि मृतक दुकानदार के बेटे ने पास मशीन तो जमा कर दी, लेकिन मशीन में दर्ज 467 क्विंटल अनाज का स्टॉक जमा नहीं कराया।

    प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बद्री विशाल ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के भितभेरवा गांव निवासी छोटेलाल राम वर्षों से बसडीला खास में पीडीएस की दुकान चला रहे थे। करीब तीन माह पहले उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके पुत्र हरिचंद्र राम को बुलाकर पास मशीन और उसमें दर्ज स्टॉक जमा करने का आदेश दिया गया। साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए दुकान को दूसरी जगह जोड़ दिया गया।

    जांच में पता चला कि पास मशीन में 120 क्विंटल गेहूं और 347 क्विंटल चावल दर्ज है। इसको जमा कराने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन आरोपी बेटे ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही अनाज जमा किया। इसे गबन माना गया है।

    मामले में शनिवार को सदर एसडीओ अनिल कुमार के आदेश पर आपूर्ति पदाधिकारी बद्री विशाल ने नगर थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। नगर थानाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है और एफआईआर दर्ज की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.