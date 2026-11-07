अमेरिका में पकड़ा गया हरियाणा का मोस्ट-वांटेड गैंगस्टर हैरी बॉक्सर, लॉरेंस बिश्नोई का है करीबी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा का मोस्ट-वांटेड गैंगस्टर हैरी बॉक्सर अमेरिका में हिरासत में लिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी होने के नाते वह कथित तौर पर अमेरिका से ही बिश्नोई गैंग को चला रहा था। इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से सामने आई है।

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, बॉक्सर ने फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी और इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो मैसेज के जरिए बॉलीवुड हस्तियों को धमकियां दी थीं। उस पर हत्या, धमकी देने और जबरन वसूली समेत कई मामले दर्ज हैं।

दिल्ली पुलिस की सूचना पर कैलिफोर्निया से पकड़ा गया दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से मिली पक्की जानकारी के आधार पर उसे शुक्रवार रात कैलिफोर्निया से पकड़ा गया। कुछ दिन पहले ही गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया को भी अमेरिका में हिरासत में लिया गया था। दिल्ली पुलिस लगातार विदेश में बैठे गैंगस्टरों पर नजर रख रही है और उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। हैरी बॉक्सर की गिरफ्तारी इसी कड़ी में बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद निशाने पर बॉलीवुड फरवरी में रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास के बाहर हुई गोलीबारी के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई लोगों को धमकियां मिलीं। इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बॉक्सर इस घटना के बाद सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो मैसेज के जरिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को धमकियां दे रहा था।