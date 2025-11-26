मेरी खबरें
    Hong Kong Fire: हांगकांग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, 13 की मौत और कई घायल, 700 लोग बेघर

    Hong Kong Massive Fire: हांगकांग के एक बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बुधवार को लगी भयावह आग ने भारी तबाही मचा दी। ऊंची इमारतों में तेजी से फैली लपटों ने 13 लोगों की जान ले ली, जबकि कई निवासी अभी भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। फायर सर्विस के अनुसार, नौ लोगों की मौत मौके पर हुई और चार ने अस्पताल में दम तोड़ा।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 09:44:40 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 10:03:11 PM (IST)
    Hong Kong Massive Fire: ऊंची इमारतों में फैलती लपटें

    HighLights

    1. 700 से ज्यादा लोगों को आश्रय मिला।
    2. बांस के मचान से आग तेजी से फैली।
    3. मृतकों में एक फायरफाइटर भी शामिल।

    डिजिटल डेस्क: हांगकांग के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बुधवार को ऊंची आवासीय इमारतों में भयानक आग (Hong Kong Massive Fire)लग गई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। शहर की फायर सर्विस के अनुसार, नौ लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से झुलसे चार अन्य घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। घटना में कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं और लगभग 700 निवासियों को अस्थायी आश्रयों में भेजा गया है।

    naidunia_image

    रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कुल आठ ब्लॉक स्थित थे, जिनमें करीब 2,000 अपार्टमेंट और लगभग 4,800 लोग रहते थे। आग लगने के बाद लपटें और घना धुआं तेजी से बाहर लगे बांस के मचान और कंस्ट्रक्शन नेट पर फैल गया। वायरल वीडियो में कई इमारतों में आग फैलती दिखी, जबकि कई अपार्टमेंट की खिड़कियों से धुआं और तेज लपटें उठती नजर आईं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ऊंचाई से ट्रकों के जरिए आग पर पानी डालते दिखाई दिए।


    फायर सर्विस विभाग के अनुसार, आग दोपहर के समय शुरू हुई और रात में इसे लेवल-5 अलार्म तक बढ़ा दिया गया, जो उच्चतम गंभीरता का अलर्ट है। रात भर आग की लपटें उठती रहीं।

    मौके पर 128 फायर ट्रक और 57 एम्बुलेंस भेजी गईं। विभाग के निदेशक एंडी येंग ने बताया कि मृतकों में एक फायरफाइटर भी शामिल है जबकि एक अन्य फायरकर्मी को हीट एग्जॉशन की वजह से उपचार दिया जा रहा है।

