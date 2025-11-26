Hong Kong Fire: हांगकांग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, 13 की मौत और कई घायल, 700 लोग बेघर

डिजिटल डेस्क: हांगकांग के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बुधवार को ऊंची आवासीय इमारतों में भयानक आग (Hong Kong Massive Fire)लग गई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। शहर की फायर सर्विस के अनुसार, नौ लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से झुलसे चार अन्य घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। घटना में कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं और लगभग 700 निवासियों को अस्थायी आश्रयों में भेजा गया है।

रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कुल आठ ब्लॉक स्थित थे, जिनमें करीब 2,000 अपार्टमेंट और लगभग 4,800 लोग रहते थे। आग लगने के बाद लपटें और घना धुआं तेजी से बाहर लगे बांस के मचान और कंस्ट्रक्शन नेट पर फैल गया। वायरल वीडियो में कई इमारतों में आग फैलती दिखी, जबकि कई अपार्टमेंट की खिड़कियों से धुआं और तेज लपटें उठती नजर आईं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ऊंचाई से ट्रकों के जरिए आग पर पानी डालते दिखाई दिए।