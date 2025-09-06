'भारत हमारे पास आएगा और बोलेगा SORRY'... टैरिफ टैरिफ के बीच अमेरिका का भारत को नई धमकी

डिजिटल डेस्क, इंदौर। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने शुक्रवार को दावा किया कि आने वाले कुछ महीनों में भारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करेगा। उन्होंने ब्रिक्स समूह में रूस और चीन के बीच भारत को "एक अहम कड़ी" बताया।

ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में लुटनिक ने कहा, “मेरा मानना है कि हां, एक-दो महीने में भारत बातचीत की मेज पर होगा, माफी मांगेगा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौते की कोशिश करेगा।” ‘ट्रंप तय करेंगे क्या चाहते हैं’ लुटनिक ने आगे कहा, “यह पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप के विवेक पर है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसे व्यवहार करना चाहते हैं। यही वजह है कि वे राष्ट्रपति हैं और फैसला उन्हीं का होगा।” रूस से कच्चे तेल की खरीद पर भी लुटनिक ने नई दिल्ली के रुख को लेकर ट्रंप की राय का समर्थन किया। उन्होंने कहा, "रूस-यूक्रेन संघर्ष से पहले भारत रूस से 2% से भी कम तेल खरीदता था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 40% तक पहुंच गया है।"