    China News: चीन में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति लॉटरी में 14 लाख डॉलर जीत गया। हालांकि इसके बाद वह बहक गया और उसके सिर पर नशा इस कदर चढ़ा कि अब पत्नी के साथ तलाक की भी नौबत आ चुकी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 04:34:48 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 04:34:48 PM (IST)
    चीन में कपल के लिए 12 करोड़ से ज्यादा की लॉटरी बन गई आफत, पति की हरकतों से परेशान होकर पत्नी ने मांगा तलाक
    महिला ने पति के खिलाफ कोर्ट में तलाक की अर्जी दी (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. चीन के शख्स ने लॉटरी में जीते 12 करोड़ रुपये
    2. व्यक्ति ने जुआ खेलने और टिप देने में उड़ा दिए पैसे
    3. महिला ने पति के खिलाफ कोर्ट में तलाक की अर्जी दी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे मामले सामने आते हैं, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। ऐसे ही मामला चीन में देखने को मिला है, जहां एक व्यक्ति लॉटरी में 14 लाख डॉलर जीत गया। हालांकि इसके बाद वह बहक गया और उसके सिर पर नशा इस कदर चढ़ा कि अब उसकी पत्नी के साथ तलाक की भी नौबत आ चुकी है।

    यह मामला शेडोंग प्रांत के देझोऊ का है और इस जोड़े की शादी 2016 से हुई थी। लॉटरी में 14 लाख डॉलर जैसी भारी भरकम राशि जीतने के बाद उस व्यक्ति का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। वो पूरा दिन जुआ खेलने लगा और महिला लाइव स्ट्रीमर्स को लाखों रुपये की टिप भी देने लगा। यही नहीं, उसने एक महिला स्ट्रीमर को 12 लाख युआन (लगभग 168,000 अमेरिकी डॉलर यानी 20.87 लाख रुपये) की टिप भी दी थी।


    महिला ने पति के खिलाफ कोर्ट में तलाक की अर्जी दी

    यह पूरा हाल जब उसकी पत्नी ने देखा तो वह पूरी तरह गुस्सा हो गई, जिसके बाद उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। पत्नी ने जब अपने पति का फोन देखा तो उसने पाया कि वह एक महिला स्ट्रीमर से 'हनी' कहकर बात कर रहा था। इससे महिला और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। युआन ने बताया कि पहले तो वह भी अपने पति की तरह बहुत खुश हुई जब उसने उसे खुशखबरी सुनाई और कहा कि वह इन पैसों से अपनी पसंद की कोई भी चीज खरीद सकती है।

    कार्ड में नहीं थी कोई राशि

    उन्होंने उसे एक बैंक कार्ड भी दिया, जिसमें कथित तौर पर तीन मिलियन युआन (420,000 अमेरिकी डॉलर) की राशि थी, जिसे वे खर्च कर सकते थे। अपने पति के प्रति विश्वास के कारण युआन ने खाते में शेष राशि की जांच नहीं की, बल्कि कार्ड को दराज में रख दिया। युआन को बाद में पता चला कि उसके पति द्वारा दिए गए कार्ड में कोई धनराशि नहीं थी।

