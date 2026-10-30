भारत ने UN सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए ठोका दावा, एआई और समुद्री सुरक्षा का रखा प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की गैर-स्थायी सीट की अपनी दावेदारी को मजबूत करते हुए भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और समुद्री सुरक्षा को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में सामने रखा है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वथानेनी ने सुरक्षा परिषद में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक समुदाय को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों को टकराव के अखाड़े में बदलने के बजाय उन्हें अधिक सुरक्षित और सहयोगात्मक बनाने के लिए काम करना चाहिए।