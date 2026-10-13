भारत के अलावा किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय? इन 5 देशों में बसती है हिंदुस्तान की बड़ी आबादी

डिजिटल डेस्क। ग्लोबल लेवल पर आज भारतीय न केवल सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बनाते हैं, बल्कि दुनिया भर के अलग-अलग महाद्वीपों में अपनी विशिष्ट पहचान भी दर्ज करा चुके हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 3.5 करोड़ एनआरआई (NRI) और भारतीय मूल के लोग भारत के बाहर निवास कर रहे हैं।

बेहतर करियर, शिक्षा, व्यापार और आधुनिक जीवन शैली की तलाश में गए इन प्रवासियों ने विदेशी अर्थव्यवस्थाओं को गति देने के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी मजबूत बनाए रखा है। आइए जानते हैं दुनिया के उन 5 प्रमुख देशों के बारे में, जहां भारतीयों की आबादी सबसे ज्यादा है:

1. अमेरिका (USA) भारतीय प्रवासियों की सबसे अधिक संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, जहां लगभग 54 लाख भारतीय निवास करते हैं। इनमें पेशेवर, छात्र और उनके परिवार शामिल हैं। आईटी, मेडिकल, शिक्षा और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में भारतीय-अमेरिकी समुदाय का वर्चस्व है, और इसे अमेरिका के सबसे समृद्ध और सफल समुदायों में गिना जाता है। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी और टेक्सास जैसे राज्यों में इनकी सबसे बड़ी आबादी मौजूद है। 2. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) प्रवासी भारतीयों के लिए यूएई दूसरा सबसे पसंदीदा ठिकाना है। यहां लगभग 36 लाख भारतीय रहते हैं, जो यूएई की कुल जनसंख्या का करीब एक-तिहाई हिस्सा हैं। इस वर्ग में कुशल पेशेवरों और बड़े उद्यमियों से लेकर निर्माण क्षेत्र के श्रमिक तक शामिल हैं। यूएई की अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर भारतीय प्रभाव काफी गहरा है।