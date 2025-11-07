मेरी खबरें
    रूस में दूध लेने मार्केट निकले भारतीय छात्र का मिला शव, 19 दिन से था लापता

    रूस में पढ़ रहे राजस्थान के छात्र अजीत सिंह चौधरी का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला। वह 19 अक्टूबर से लापता था और 19 दिन बाद बांध में मृत पाया गया। अजीत रूस के बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस का छात्र था। परिवार में मातम पसरा है, दूतावास का बयान नहीं आया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 11:21:17 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 11:21:17 AM (IST)
    भारतीय छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव।

    1. भारतीय छात्र का शव संदिग्ध हालात में मिला।
    2. 19 अक्टूबर से गायब था, दूध लेने निकला था।
    3. 19 दिन बाद बांध में मिला छात्र का शव।

    एजेंसी, उफा। रूस में एक भारतीय छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है।। वह मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। अपने कमरे से मार्केट में दूध लेने के लिए निकला था। उसके बाद से गायब था। 19 दिन बाद उसका शव एक बांध में पड़ा मिला। बेटे की मौत का पता चलने पर भारत में परिवार में कोहराम मच गया है।

    अजीत सिंह चौधरी राजस्थान के अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ स्थित कफनवाड़ा गांव का रहने वाला था। उसने साल 2023 में रूस की बश्किर स्टेट मेडिकल विश्वविद्यालय में एमबीबीएस में एडमीशन लिया था।

    पिछले महीने हॉस्टल से गायब हो गया था अजीत

    19 अक्टूबर को अजीत हॉस्टल से दूध लेने के लिए मार्केट गया था, लेकिन फिर वापस नहीं आया। उसके घर वालों ने काफी फोन किए, लेकिन एक भी बार उसने जवाब नहीं दिया। दोस्तों ने उसके गायब होने की जानकारी दी। तभी से उसकी खोज जारी थी। उसका शव 19 दिन बाद व्हाइट नदी से सटे बांध में पड़ा मिला।


    छात्र की मौत पर अधिकारियों का बयान नहीं आया सामने

    रूस स्थित भारतीय दूतावास ने इस मामले पर अभी तक बयान नहीं दिया है। उन्होंने अजीत की मौत की जानकारी परिवार को दी। उसके बाद से परिजनों का रो-रोकर बुराहाल है।

    पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जताया अप्रिय घटना का अंदेशा

    • पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अलवर ने कहा कि चौधरी के साथ कोई अप्रिय घटना हुई है। नदी किनारे उसके कपड़े, मोबाइल फोन और जूते पड़े हुए थे।

    • उन्होंने एक्स पर लिखा कि रूस में दिवाली से लापता अलवर के लक्ष्मणगढ़ निवासी और MBBS के छात्र अजीत सिंह चौधरी का शव मिलने की खबर से मन व्यथित है।

    • कफनवाड़ा गांव के अजीत को उनके परिवार ने बड़ी उम्मीदों और परिश्रम के साथ पैसे जुटाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए रूस भेजा था। करीब 19 दिन पहले वहां नदी किनारे अजीत के कपड़े, मोबाइल और जूते मिले थे।

    • 22 साल के लड़के की गुमशुदगी की खबर से परिवार बेहद विचलित हो गया था, पूरा परिवार कुशलता के लिए प्रयास और प्रार्थना कर रहा था।

    • अजीत के चाचा सहित परिवार के लोगों ने मुझसे भी मुलाकात की थी, हमने रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार जी के माध्यम से बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और लोकल पुलिस से सम्पर्क कर फीडबैक लिया था।

    • आज नदी में अजीत का शव मिलने का समाचार बेहद स्तब्ध करने वाला है। अलवर परिवार के लिए यह बेहद दुःख की घड़ी है, संदिग्ध स्थिति में हमने एक होनहार बालक को खो दिया है। अजीत के पिता रूप सिंह जी, माता संतरा देवी जी और पूरे परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

  • भारत सरकार और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से अनुरोध है कि अजीत के शव को अब तुरंत भारत लेकर आएं। संदिग्ध परिस्थित में बालक के साथ अनहोनी हुई है, इसकी पूरी गंभीरता के साथ जांच हो। परिवार को अब आपके दफ्तरों में कोई और चक्कर ना काटना पड़े।

