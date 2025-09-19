भारतीय युवक की अमेरिका में पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी, रुममेट पर चाकू से हमले का आरोप

डिजिटल डेस्क, इंदौर: अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सांता क्लारा में पुलिस ने भारत के युवक को गोली मार दी। युवक भारत के तेलंगाना राज्य का निवासी है। अमेरिकी पुलिस का आरोप है कि युवक ने अपने रूममेट पर चाकू से हमला किया था। यह घटना 3 सितंबर की बतायी जा रही है, लेकिन युवक के परिजनों को इसकी जानकारी घटना के दो हफ्ते बाद मिली।

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान तेलंगाना निवासी निजामुद्दीन के रूप में हुई है, जो कि 32 साल का था। मृतक के पिता का नाम हुस्सुद्दीन बताया जा रहा है, जो एक सेवानिवृत शिक्षक हैं।

मृतक के पिता का कहना है कि उन्हें अपने बेटे के मौत की सूचना 18 सितंबर को मिली। कर्नाटक के रायचूर के रहने वाले उनके बेटे के दोस्त ने उन्हें इसकी जानकारी दी। मृतक का दोस्त भी सांता क्लोरा में रहता है। मृतक के पिता का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को कई बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। पिता ने बताया कि दोस्त से मिली बेटे के मौत की सूचना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है।