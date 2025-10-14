मेरी खबरें
    738 दिन बाद हमास की कैद से छूट गर्लफ्रेंड से मिला बंधक, दोनों का क्यूट वीडियो आया सामने

    हमास की दो साल की कैद से छूटे इजरायली बंधक अविनातन का भावुक वीडियो सामने आया है। इजरायल-हमास शांति समझौते के बाद छोड़े गए 20 बंधकों में अविनातन भी शामिल थे। रिहाई के बाद उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड नोआ अर्गमानी से मिलकर गले लगाया और किस किया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 11:22:50 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 11:22:50 AM (IST)
    इजरायली सेना ने जारी किया दोनों का वीडियो। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. दो साल बाद हमास की कैद से अविनातन मुक्त।
    2. इजरायल-हमास शांति समझौते के तहत हुई रिहाई।
    3. अविनातन ने गर्लफ्रेंड नोआ से मुलाकात की।

    एजेंसी, तेलअवीव। 2 साल बाद हमास की कैद से छूटकर बाहर आए एक बंधक का क्यूट वीडियो सामने आया है। वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर काफी इमोशनल हो गया। उसने उसको गले लगाया और किस किया। इस वीडियो को इजरायल की सेना ने शेयर किया।

    इजरायल और हमास के बीच लंबे चले युद्ध के बाद आखिरकार शांति समझौता हो गया। 2 साल से कैद 20 बंधकों को हमास की तरफ से छोड़ा गया। इसमें इजरायली नागरिक अविनातन भी शामिल थे। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के बाद अविनातन और नोआ अर्गमानी को बंधक बना लिया था।


    IDF ने जारी किया क्यूट वीडियो

    इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) ने नोआ अर्गमानी को हमास के चंगुल से छुड़ा लिया था, लेकिन अविनातन कैद में ही थे। शांति समझौते के बाद वापस इजरायल की धरती पर आए अविनातन की मुलाकात सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से हुई। दोनों एक-दूसरे से मिलकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक-दूसरे को गले लगाया और फिर किस किया।

