738 दिन बाद हमास की कैद से छूट गर्लफ्रेंड से मिला बंधक, दोनों का क्यूट वीडियो आया सामने

एजेंसी, तेलअवीव। 2 साल बाद हमास की कैद से छूटकर बाहर आए एक बंधक का क्यूट वीडियो सामने आया है। वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर काफी इमोशनल हो गया। उसने उसको गले लगाया और किस किया। इस वीडियो को इजरायल की सेना ने शेयर किया।

इजरायल और हमास के बीच लंबे चले युद्ध के बाद आखिरकार शांति समझौता हो गया। 2 साल से कैद 20 बंधकों को हमास की तरफ से छोड़ा गया। इसमें इजरायली नागरिक अविनातन भी शामिल थे। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के बाद अविनातन और नोआ अर्गमानी को बंधक बना लिया था।