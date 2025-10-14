738 दिन बाद हमास की कैद से छूट गर्लफ्रेंड से मिला बंधक, दोनों का क्यूट वीडियो आया सामने

एजेंसी, तेलअवीव। 2 साल बाद हमास की कैद से छूटकर बाहर आए एक बंधक का क्यूट वीडियो सामने आया है। वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर काफी इमोशनल हो गया। उसने उसको गले लगाया और किस किया। इस वीडियो को इजरायल की सेना ने शेयर किया।
इजरायल और हमास के बीच लंबे चले युद्ध के बाद आखिरकार शांति समझौता हो गया। 2 साल से कैद 20 बंधकों को हमास की तरफ से छोड़ा गया। इसमें इजरायली नागरिक अविनातन भी शामिल थे। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के बाद अविनातन और नोआ अर्गमानी को बंधक बना लिया था।
After two years, Avinathan reunites with Noa. pic.twitter.com/VqBURzET8Q
— נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) October 13, 2025
इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) ने नोआ अर्गमानी को हमास के चंगुल से छुड़ा लिया था, लेकिन अविनातन कैद में ही थे। शांति समझौते के बाद वापस इजरायल की धरती पर आए अविनातन की मुलाकात सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से हुई। दोनों एक-दूसरे से मिलकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक-दूसरे को गले लगाया और फिर किस किया।