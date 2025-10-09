मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जल्द रिहा होंगे इजरायली बंधक... ट्रंप का दावा- इजरायल और हमास के बीच हुआ सीजफायर

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा और इजरायल के बीच ऐतिहासिक युद्धविराम और बंधक रिहाई समझौते की घोषणा की। यह ट्रंप के 20 बिंदु शांति फ्रेमवर्क के तहत हुआ है। मिस्र की मध्यस्थता से बनी इस डील से मध्य पूर्व में स्थायी शांति की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 08:30:36 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 08:30:36 AM (IST)
    जल्द रिहा होंगे इजरायली बंधक... ट्रंप का दावा- इजरायल और हमास के बीच हुआ सीजफायर
    गाजा और इजरायल के बीच समझौते की घोषणा

    HighLights

    1. ट्रंप ने इजरायल-हमास युद्धविराम समझौते की घोषणा की।
    2. गाजा संघर्ष खत्म करने और बंधक रिहाई पर सहमति बनी।
    3. मिस्र की मध्यस्थता से संभव हुआ ऐतिहासिक समझौता।

    एजेंसी, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को गाजा और इजरायल के बीच समझौते की घोषणा कर दी। उन्होंने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया। इसमें गाजा संघर्ष को समाप्त करना और बंधकों की रिहाई करना शामिल है।

    यह समझौता ट्रंप के 20 बिंदु शांति फ्रेमवर्क के तहत हुआ है, जो पिछले दो वर्षों से जारी भीषण युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मिस्र में हुई अप्रत्यक्ष वार्ताओं के बाद यह समझौता साकार हुआ है, जो हमास के 2023 के हमले की दूसरी बरसी के ठीक अगले दिन सामने आया।

    ट्रंप बोले- सभी बंधक होंगे रिहा

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर घोषणा की कि इजराइल और हमास दोनों ने उनके 20-बिंदु वाले शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि सभी बंधक जल्द रिहा किए जाएंगे। इजराइली सेना तय सीमा तक पीछे हटेगी।

    ट्रंप ने इस समझौते को मजबूत, स्थायी और शांति की दिशा में पहला कदम बताया है। उन्होंने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत कर बधाई दी। नेतन्याहू ने ट्रंप को इजराइली संसद में संबोधन के लिए आमंत्रित भी किया।

    नेतन्याहू और हमास ने की पुष्टि

    • इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईश्वर की कृपा से हम सभी बंधकों को घर वापस लाएंगे। गुरुवार को उनकी सरकार इस समझौते को मंजूरी देने के लिए बैठक करेगी।

    • हमास ने भी युद्धविराम समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि इसमें इजराइली सेना की वापसी और बंधक-कैदी अदला-बदली शामिल है। संगठन ने ट्रंप और गारंटर देशों से आग्रह किया है कि इजराइल समझौते का पूर्ण रूप से पालन करे।

    बंधक रिहाई को लेकर अब भी असमंजस

    हमास के सूत्रों के अनुसार इजराइली सरकार की मंजूरी के 72 घंटे बाद जीवित बंधकों को छोड़ा जाएगा, जबकि मृत बंधकों के शव निकालने में समय लग सकता है। इजराइली सेना प्रमुख एयाल जमीर ने सेना को सतर्क रहने और हर स्थिति से निपटने के निर्देश दिए हैं।

    शनिवार या सोमवार से शुरू हो सकती है रिहाई प्रक्रिया

    इजराइली सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बंधकों की रिहाई शनिवार से शुरू हो सकती है। ट्रंप ने Fox News के कार्यक्रम में कहा कि यह प्रक्रिया सोमवार से शुरू होने की संभावना है। दोनों पक्षों के बीच यह बातचीत ट्रंप की मध्यस्थता और मिस्र की भागीदारी से संभव हो सकी है।

    मध्य पूर्व में स्थायी शांति की उम्मीद

    यह समझौता अगर सफलतापूर्वक लागू हुआ, तो यह पिछले दो वर्षों से जारी गाजा युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। इस संघर्ष ने ईरान, यमन और लेबनान जैसे देशों को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया था। अब उम्मीद की जा रही है कि यह समझौता पूरे मध्य पूर्व में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.