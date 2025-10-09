जल्द रिहा होंगे इजरायली बंधक... ट्रंप का दावा- इजरायल और हमास के बीच हुआ सीजफायर

एजेंसी, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को गाजा और इजरायल के बीच समझौते की घोषणा कर दी। उन्होंने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया। इसमें गाजा संघर्ष को समाप्त करना और बंधकों की रिहाई करना शामिल है। यह समझौता ट्रंप के 20 बिंदु शांति फ्रेमवर्क के तहत हुआ है, जो पिछले दो वर्षों से जारी भीषण युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मिस्र में हुई अप्रत्यक्ष वार्ताओं के बाद यह समझौता साकार हुआ है, जो हमास के 2023 के हमले की दूसरी बरसी के ठीक अगले दिन सामने आया।

ट्रंप बोले- सभी बंधक होंगे रिहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर घोषणा की कि इजराइल और हमास दोनों ने उनके 20-बिंदु वाले शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि सभी बंधक जल्द रिहा किए जाएंगे। इजराइली सेना तय सीमा तक पीछे हटेगी।

ट्रंप ने इस समझौते को मजबूत, स्थायी और शांति की दिशा में पहला कदम बताया है। उन्होंने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत कर बधाई दी। नेतन्याहू ने ट्रंप को इजराइली संसद में संबोधन के लिए आमंत्रित भी किया। नेतन्याहू और हमास ने की पुष्टि इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईश्वर की कृपा से हम सभी बंधकों को घर वापस लाएंगे। गुरुवार को उनकी सरकार इस समझौते को मंजूरी देने के लिए बैठक करेगी।

हमास ने भी युद्धविराम समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि इसमें इजराइली सेना की वापसी और बंधक-कैदी अदला-बदली शामिल है। संगठन ने ट्रंप और गारंटर देशों से आग्रह किया है कि इजराइल समझौते का पूर्ण रूप से पालन करे।