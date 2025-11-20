मेरी खबरें
    गाजा में इजरायल का बड़ा हमला... हमास के ठिकाने तबाह, 27 फलस्तीनियों की मौत

    Israel Attack on Gaza: इजरायल ने गाजा पट्टी में भीषण हवाई हमला किया, जिसमें 27 फलस्तीनियों की मौत हुई। हमास के ठिकानों को निशाना बनाए जाने से हालिया युद्धविराम पर खतरा मंडरा रहा है। लेबनान के सिडोन में भी इजरायली हमले में 13 लोगों की मौत हुई। क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 07:14:25 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 07:14:25 AM (IST)
    इजरायल ने गाजा में बरपाया कहर; 25 लोगों की मौत (फोटो- रॉयटर)

    HighLights

    1. गाजा में इजरायली हवाई हमले में 27 फलस्तीनियों की मौत।
    2. लेबनान के सिडोन में इजरायल का हमला, 13 लोगों मौत।
    3. युद्धविराम समझौते को बड़ा झटका, क्षेत्र में तनाव बढ़ा।

    डिजिटल डेस्क। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर चरम पर है। इजरायल ने बुधवार को गाजा पट्टी में भीषण हवाई हमला किया, जिसमें 27 फलस्तीनियों की मौत हुई। यह हमला (Israel Attack on Gaza) हमास के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में किया गया, जिससे पिछले महीने लागू हुए युद्धविराम पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है।

    गाजा शहर और खान यूनिस में भारी जनहानि

    हमास के अधीन चलने वाली नागरिक सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक, गाजा शहर के उत्तरी हिस्से में 12 लोगों की मौत हुई। वहीं, दक्षिणी खान यूनिस इलाके में 10 लोगों की जान गई। सेना ने कहा कि दक्षिणी क्षेत्र में तैनात सैनिकों पर गोलीबारी के बाद उसने जवाबी कार्रवाई की, जो युद्धविराम का उल्लंघन माना जा रहा है।


    लेबनान के सिडोन में भी हवाई हमला, 13 लोगों की मौत

    गाजा में हमले के कुछ घंटों बाद ही इजरायल ने लेबनान के सिडोन शहर में भी हवाई हमला किया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 13 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। सेना का कहना है कि निशाना वे आतंकी थे, जो फलस्तीन शरणार्थी कैंप में ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे।

    हमास ने आरोप लगाया कि हमला वास्तव में एक खुले खेल मैदान पर हुआ, जिसका उपयोग स्थानीय लोग करते थे। उनका दावा है कि लेबनान के शरणार्थी शिविरों में कोई सैन्य ठिकाना नहीं है।

    दक्षिणी लेबनान में भी ताजा हमला

    एपी के अनुसार, दक्षिणी लेबनान में बुधवार को फिर हवाई हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल हुए। इजरायल ने हिजबुल्ला ठिकानों से सटे दो गांवों को खाली करने का निर्देश दिया है, जिससे बड़े हमले की आशंका बढ़ गई है।

    इजरायल की रणनीतिक पकड़ बढ़ी

    इजरायल ने लेबनान में पांच चौकियों पर कब्जा कर रखा है, जहां से वह अक्सर हिजबुल्ला और हमास के ठिकानों पर हमले करता है। सेना ने कहा कि उसके निशाने पर ईरान समर्थित आतंकी संगठन ही हैं। मध्य पूर्व में तेजी से बिगड़ते हालात एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका को जन्म दे रहे हैं।

