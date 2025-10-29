गाजा में इजरायली हमले में 81 लोगों की मौत, तनाव बढ़ने के बाद युद्धविराम फिर से लागू

डिजिटल डेस्क। इजरायली सेना ने बुधवार को गाजा पट्टी पर भीषण हवाई हमले किए, जिनमें अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों का मानना है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव गहरा गया है। हालांकि, भारी नुकसान के बाद इजरायल ने सीजफायर की घोषणा की है। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने आरोप लगाया है कि हमास ने अपने ही सैनिकों पर हमला कर अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्धविराम का उल्लंघन किया।
शुरुआत में हवाई हमलों में 30 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन बाद में संख्या बढ़कर कम से कम 60 तक पहुंच गई। शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सेल्मिया ने बताया कि अस्पताल को हमलों में मारे गए 21 और शव मिले हैं, जिनमें सात महिलाएं और छह बच्चे शामिल हैं। इस तरह गाजा में हुए ताजा हमलों में कुल 81 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।
शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सेल्मिया ने बताया कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि अस्पताल में भर्ती 45 घायलों में से कई की हालत गंभीर है। इनमें 20 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि गाजा में बड़े पैमाने पर हवाई हमले करने के बाद अब युद्धविराम फिर से लागू हो गया है। सेना ने यह भी स्पष्ट किया कि वह युद्धविराम समझौते का पालन करेगी, लेकिन किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब देगी।
इससे पहले, दक्षिणी गाजा में हमास की गोलीबारी के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को सेना को तुरंत और सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसके बाद देर रात गाजा में लगातार बमबारी की गई, जिसमें टैंकों की फायरिंग और जोरदार विस्फोटों की आवाजें गूंजती रहीं। इजरायल और हमास दोनों ने एक-दूसरे पर युद्धविराम तोड़ने का आरोप लगाया है।