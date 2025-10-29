गाजा में इजरायली हमले में 81 लोगों की मौत, तनाव बढ़ने के बाद युद्धविराम फिर से लागू

डिजिटल डेस्क। इजरायली सेना ने बुधवार को गाजा पट्टी पर भीषण हवाई हमले किए, जिनमें अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों का मानना है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव गहरा गया है। हालांकि, भारी नुकसान के बाद इजरायल ने सीजफायर की घोषणा की है। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने आरोप लगाया है कि हमास ने अपने ही सैनिकों पर हमला कर अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्धविराम का उल्लंघन किया।

ताजा हमलों में 81 लोगों की मौत शुरुआत में हवाई हमलों में 30 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन बाद में संख्या बढ़कर कम से कम 60 तक पहुंच गई। शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सेल्मिया ने बताया कि अस्पताल को हमलों में मारे गए 21 और शव मिले हैं, जिनमें सात महिलाएं और छह बच्चे शामिल हैं। इस तरह गाजा में हुए ताजा हमलों में कुल 81 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।