बांग्लादेश में हिंसा के बीच सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट रद, भीड़ के हमले में 25 घायल

डिजिटल डेस्क। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच मशहूर गायक जेम्स का कॉन्सर्ट रद कर दिया गया है। यह कार्यक्रम ढाका से करीब 120 किलोमीटर दूर फरीदपुर में आयोजित होना था। कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थानों पर हो रहे हमलों के चलते आयोजकों ने कॉन्सर्ट रद करने का फैसला लिया। इस घटना में 25 छात्रों के घायल होने की खबर सामने आई है।
स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, बांग्लादेश के एक स्कूल की वर्षगांठ के मौके पर शुक्रवार रात करीब 9 बजे संगीत कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसी दौरान हमलावरों ने कार्यक्रम स्थल में घुसने की कोशिश की और भीड़ पर ईंट-पत्थर फेंकने लगे। कई छात्रों ने इसका विरोध किया, लेकिन हालात बिगड़ने पर कार्यक्रम को रद करना पड़ा।
तस्लीमा नसरीन ने साझा की जानकारी
बांग्लादेश की चर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने लिखा कि कल्चरल केंद्र छायानाट को जला दिया गया है। साथ ही संगीत, नृत्य, कविता और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले संगठन उदिची को भी आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उग्रवादियों ने मशहूर गायक जेम्स को परफॉर्म नहीं करने दिया।
तस्लीमा नसरीन के अनुसार, कुछ दिन पहले मशहूर उस्ताद अलाउद्दीन खान के बेटे सिराज अली खान ढाका पहुंचे थे। वे मैहर घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं, लेकिन बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों के कारण बिना प्रस्तुति दिए ही भारत लौट आए। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि जब तक कलाकारों, संगीत और सांस्कृतिक संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, वे बांग्लादेश नहीं आएंगे।
कौन हैं सिंगर जेम्स
जेम्स को बांग्लादेश के सबसे लोकप्रिय गायकों में गिना जाता है। वे प्लेबैक सिंगिंग के साथ-साथ रॉक बैंड नागर बाउल के मुख्य गायक और गीतकार हैं। जेम्स ने कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी आवाज दी है, जिनमें गैंगस्टर का ‘भीगी भीगी’ और लाइफ इन ए मेट्रो का ‘अलविदा’ शामिल है।
