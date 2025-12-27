बांग्लादेश में हिंसा के बीच सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट रद, भीड़ के हमले में 25 घायल

डिजिटल डेस्क। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच मशहूर गायक जेम्स का कॉन्सर्ट रद कर दिया गया है। यह कार्यक्रम ढाका से करीब 120 किलोमीटर दूर फरीदपुर में आयोजित होना था। कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थानों पर हो रहे हमलों के चलते आयोजकों ने कॉन्सर्ट रद करने का फैसला लिया। इस घटना में 25 छात्रों के घायल होने की खबर सामने आई है।

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, बांग्लादेश के एक स्कूल की वर्षगांठ के मौके पर शुक्रवार रात करीब 9 बजे संगीत कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसी दौरान हमलावरों ने कार्यक्रम स्थल में घुसने की कोशिश की और भीड़ पर ईंट-पत्थर फेंकने लगे। कई छात्रों ने इसका विरोध किया, लेकिन हालात बिगड़ने पर कार्यक्रम को रद करना पड़ा।