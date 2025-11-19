मेरी खबरें
    जापान के ओइता शहर में लगी भीषण आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सागानोसेकी जिले में मंगलवार शाम लगी आग ने देखते ही देखते 170 से ज्यादा इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 01:38:27 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 01:38:27 PM (IST)
    Japan में भीषण आग से मची तबाही, 170 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक
    जापान में भीषण आग से मची तबाही।

    डिजिटल डेस्क। जापान के ओइता शहर में लगी भीषण आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सागानोसेकी जिले में मंगलवार शाम लगी आग ने देखते ही देखते 170 से ज्यादा इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया।

    रातभर अग्निशमन दल के लगातार प्रयासों के बावजूद आग पूरी तरह काबू में नहीं आ सकी है। इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है।

    टोक्यो से करीब 770 किलोमीटर दूर स्थित ओइता के इस इलाके में आग लगने के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि लगभग 175 लोगों को इमरजेंसी शेल्टर में शरण लेनी पड़ी।

    स्थानीय मीडिया द्वारा साझा की गई तस्वीरों और वीडियोज़ में ऊंची-ऊंची लपटें और विशाल धुएं के गुबार साफ दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि आग सिर्फ रिहायशी हिस्सों तक ही नहीं, बल्कि पास के पहाड़ी जंगलों तक भी फैल गई, जिससे इसे नियंत्रित करना और कठिन हो गया है।

    दमकल विभाग ने बताया कि आग मंगलवार शाम लगभग 5:40 बजे (भारतीय समय अनुसार 8:40 बजे) शुरू हुई। कई घंटों बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है और राहत-बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं, एक लापता व्यक्ति की तलाश में भी टीमें जुटी हुई हैं।


    स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची ने भी हस्तक्षेप किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि ओइता प्रांत के राज्यपाल के अनुरोध पर सैन्य अग्निशमन हेलीकॉप्टर मौके पर भेजे गए हैं, ताकि आग को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जा सके।

    स्थानीय प्रशासन, दमकल विभाग और सेना की संयुक्त टीम आग बुझाने के प्रयास कर रही है, लेकिन तेज हवाओं और घनी बस्ती के कारण मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।

