Japan में भीषण आग से मची तबाही, 170 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक

डिजिटल डेस्क। जापान के ओइता शहर में लगी भीषण आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सागानोसेकी जिले में मंगलवार शाम लगी आग ने देखते ही देखते 170 से ज्यादा इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया।

रातभर अग्निशमन दल के लगातार प्रयासों के बावजूद आग पूरी तरह काबू में नहीं आ सकी है। इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है।

टोक्यो से करीब 770 किलोमीटर दूर स्थित ओइता के इस इलाके में आग लगने के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि लगभग 175 लोगों को इमरजेंसी शेल्टर में शरण लेनी पड़ी।

स्थानीय मीडिया द्वारा साझा की गई तस्वीरों और वीडियोज़ में ऊंची-ऊंची लपटें और विशाल धुएं के गुबार साफ दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि आग सिर्फ रिहायशी हिस्सों तक ही नहीं, बल्कि पास के पहाड़ी जंगलों तक भी फैल गई, जिससे इसे नियंत्रित करना और कठिन हो गया है।