पति के 520 अफेयर... जापानी महिला ने धोखे को ही बना दिया ताकत, अब हर कोई कर रहा तारीफ

डिजिटल डेस्क। यह जापान की निवासी नेमु कुसानो की अविश्वसनीय और साहसपूर्ण कहानी है, जिन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े धोखे को अपनी ताकत बना लिया। नेमु की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो स्वभाव से गंभीर और शर्मीला लगता था। शादी के बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन खुशियों के बीच एक बड़ी चुनौती सामने आई।

उनके बेटे को एक ऐसी दुर्लभ बीमारी थी, जिससे दुनिया भर में 30 से भी कम लोग पीड़ित हैं। नेमु के पति काम का बहाना बनाकर अक्सर घर से बाहर रहते थे, जिसके कारण नेमु ने अकेले ही अपनी जमापूंजी और मेहनत से बेटे की देखभाल की। उन्हें लगा कि उनके पति परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

धोखे का ऐसे हुआ खुलासा सच्चाई तब सामने आई जब नेमु को पति के बैग से कुछ आपत्तिजनक सामग्री और फोन पर डेटिंग ऐप्स के नोटिफिकेशन मिले। गहराई से जांच करने पर जो सच निकला, उसने नेमु के होश उड़ा दिए। उनके पति के 520 महिलाओं (जिनमें एस्कॉर्ट्स और एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस शामिल थीं) के साथ संबंध थे। शुरुआत में नेमु बदले की आग में जल रही थीं, लेकिन बेटे के भविष्य को देखते हुए उन्होंने संयम बरता। बाद में डॉक्टरी जांच से पता चला कि उनके पति 'सेक्स एडिक्शन' नामक मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे, जो उनके स्कूल के दिनों से ही जारी थी।