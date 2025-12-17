मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पति के 520 अफेयर... जापानी महिला ने धोखे को ही बना दिया ताकत, अब हर कोई कर रहा तारीफ

    Japan News: जापान की रहने वाली नेमु की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो स्वभाव से गंभीर और शर्मीला लगता था। शादी के बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, ल ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 03:31:45 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 03:31:45 PM (IST)
    पति के 520 अफेयर... जापानी महिला ने धोखे को ही बना दिया ताकत, अब हर कोई कर रहा तारीफ
    जापानी महिला ने धोखे को ही बना दिया ताकत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    HighLights

    1. जापानी महिला नेमु कुसानो की संघर्ष गाथा
    2. पति के 520 महिलाओं से थे नाजायज संबंध
    3. आत्मसम्मान के लिए पति से महिला हो गई अलग

    डिजिटल डेस्क। यह जापान की निवासी नेमु कुसानो की अविश्वसनीय और साहसपूर्ण कहानी है, जिन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े धोखे को अपनी ताकत बना लिया। नेमु की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो स्वभाव से गंभीर और शर्मीला लगता था। शादी के बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन खुशियों के बीच एक बड़ी चुनौती सामने आई।

    उनके बेटे को एक ऐसी दुर्लभ बीमारी थी, जिससे दुनिया भर में 30 से भी कम लोग पीड़ित हैं। नेमु के पति काम का बहाना बनाकर अक्सर घर से बाहर रहते थे, जिसके कारण नेमु ने अकेले ही अपनी जमापूंजी और मेहनत से बेटे की देखभाल की। उन्हें लगा कि उनके पति परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं।


    धोखे का ऐसे हुआ खुलासा

    सच्चाई तब सामने आई जब नेमु को पति के बैग से कुछ आपत्तिजनक सामग्री और फोन पर डेटिंग ऐप्स के नोटिफिकेशन मिले। गहराई से जांच करने पर जो सच निकला, उसने नेमु के होश उड़ा दिए। उनके पति के 520 महिलाओं (जिनमें एस्कॉर्ट्स और एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस शामिल थीं) के साथ संबंध थे।

    शुरुआत में नेमु बदले की आग में जल रही थीं, लेकिन बेटे के भविष्य को देखते हुए उन्होंने संयम बरता। बाद में डॉक्टरी जांच से पता चला कि उनके पति 'सेक्स एडिक्शन' नामक मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे, जो उनके स्कूल के दिनों से ही जारी थी।

    दर्द से प्रेरणा तक का सफर

    रिश्ते को बचाने की तमाम कोशिशों और थेरेपी के विफल होने के बाद, नेमु ने अपने आत्मसम्मान के लिए अलग होने का फैसला किया। उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी इस त्रासदी को अभिव्यक्ति का जरिया बनाया। मंगा आर्टिस्ट पिरयो अराई की मदद से उन्होंने अपनी आपबीती को एक कॉमिक (मंगा) का रूप दिया।

    इंस्टाग्राम पर वायरल होने के बाद उनकी कहानी एक किताब के रूप में भी प्रकाशित हुई। आज नेमु कुसानो न केवल अपने बेटे की अकेले परवरिश कर रही हैं, बल्कि अपनी कला के माध्यम से दुनिया भर की 'सिंगल मदर्स' के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.