डिजिटल डेस्क। अंतरराष्ट्रीय राजनीति और रसूखदार हस्तियों के बीच भूचाल लाने वाले कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े राज परत-दर-परत खुलते जा रहे हैं। एक ताजा पड़ताल में सामने आया है कि यौन अपराधों में दोषी ठहराए जाने के बाद अपनी खोई हुई सामाजिक प्रतिष्ठा और रसूख को दोबारा हासिल करने के लिए एपस्टीन ने रूस और पूर्व सोवियत गणराज्यों की युवतियों का सहारा लिया।

उसने न केवल इन महिलाओं को अपने अवैध नेटवर्क में धकेला, बल्कि रूसी धनकुबेरों और उच्च पदस्थ अधिकारियों से नजदीकियां बढ़ाने की भी पुरजोर कोशिश की। साख बचाने की कवायद में रूसी उद्योगपतियों से बढ़ाई नजदीकी समाचार एजेंसी रॉयटर्स द्वारा सैकड़ों दस्तावेजों की छानबीन और दो दर्जन से अधिक जानकारों से की गई बातचीत के आधार पर यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2008 में सजा सुनाए जाने के बाद जब वैश्विक अभिजात्य वर्ग (एलीट क्लास) ने एपस्टीन से दूरी बना ली, तो उसने अपनी छवि सुधारने और ताकतवर लोगों के गलियारों में वापसी करने के लिए रूस की ओर रुख किया।