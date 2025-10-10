मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ब्रिटेन में मिला 19 करोड़ साल पुराना जुरासिक 'समुद्री राक्षस', आखिर क्‍या है यह

    मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के डॉ. डीन लोमैक्स के नेतृत्व में, जो इचिथियोसॉर के विशेषज्ञ हैं, यह खोज उस अवधि के सबसे अक्षुण्ण सरीसृप जीवाश्मों में से एक है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जीवाश्म समुद्री सरीसृप के विकासवादी इतिहास में एक आवश्यक लापता कड़ी को भरता है और हमें जुरासिक समुद्रों की पारिस्थितिकी की एक झलक देता है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 08:13:42 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 08:26:14 PM (IST)
    ब्रिटेन में मिला 19 करोड़ साल पुराना जुरासिक 'समुद्री राक्षस', आखिर क्‍या है यह
    ब्रिटेन में मिला 19 करोड़ साल पुराना जुरासिक 'समुद्री राक्षस'।

    ब्रिटेन के जुरासिक तट पर एक प्रागैतिहासिक समुद्री सरीसृप का एक दुर्लभ, असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्म मिला है, जो इचिथियोसॉर के इतिहास पर और प्रकाश डालता है। नई नामित प्रजाति, ज़िफ़ोड्रैकन गोल्डेनकैपेंसिस या 'डॉरसेट का स्वॉर्ड ड्रैगन', लगभग 190 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक जुरासिक प्लिएन्सबाचियन चरण के दौरान अस्तित्व में थी।


    मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के डॉ. डीन लोमैक्स के नेतृत्व में, जो इचिथियोसॉर के विशेषज्ञ हैं, यह खोज उस अवधि के सबसे अक्षुण्ण सरीसृप जीवाश्मों में से एक है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जीवाश्म समुद्री सरीसृप के विकासवादी इतिहास में एक आवश्यक लापता कड़ी को भरता है और हमें जुरासिक समुद्रों की पारिस्थितिकी की एक झलक देता है।

    अनोखी जीवाश्म खोज के विवरण

    • जीवाश्म शुरू में 2001 में गोल्डन कैप, डोर्सेट से कलेक्टर क्रिस मूर द्वारा खोजा गया था।

    • अधिकांश इचिथियोसॉर जीवाश्मों से अलग, इस कंकाल का एक पूर्ण त्रि-आयामी रूप था, जिससे वैज्ञानिकों को अविश्वसनीय विस्तार से शरीर रचना का निरीक्षण करने में मदद मिली।

    • जीवाश्म में सैकड़ों छोटे सुई जैसे दांतों और बड़ी आंखों के साथ एक तलवार जैसी, लम्बी थूथन है जो एक शिकारी आहार का संकेत देती है।

    • कंकाल लगभग तीन मीटर (9.8 फीट) लंबा है, जो आधुनिक डॉल्फ़िन के आकार के समान है।

    • यह एक एनोक्सिक समुद्र तल के कारण संरक्षित है जिसने सफाई और क्षय को रोका, जिसने लाखों वर्षों तक कंकाल को संरक्षित रखा।

    डॉ. लोमैक्स ने नमूने को 'वास्तव में आकर्षक' कहा, उन्होंने असामान्य रूप से लंबे थूथन और विशाल आंखों के साथ-साथ नासिका के पास एक विशेष लैक्रिमल हड्डी की ओर इशारा किया, जिसे पहले किसी अन्य इचिथियोसॉर में कभी नहीं देखा गया था। जीवाश्म नाटकीय विकासवादी और पर्यावरणीय परिवर्तन के समय समुद्री सरीसृपों की शरीर रचना, आदतों और पारिस्थितिक स्थिति में अंतर्दृष्टि का दुर्लभ मौका प्रदान करता है।

    खोज का महत्व

    डॉरसेट स्वॉर्ड ड्रैगन का वैज्ञानिक स्वीकृति का एक आकर्षक मार्ग भी है। अपनी खोज के बाद, जीवाश्म को रॉयल ओंटारियो संग्रहालय में भेज दिया गया, जहां यह ज्यादातर अप्रकाशित रहा जब तक कि डॉ. लोमैक्स ने इसका विश्लेषण शुरू नहीं किया। एक दूसरा नमूना, जिसे बकसुआ जबड़े के लिए 'गोंजो' उपनाम दिया गया है, अब डोर्सेट में चार्माउथ हेरिटेज कोस्ट सेंटर में रखा गया है। मूल कंकाल को टोरंटो, कनाडा में रॉयल ओंटारियो संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा, जहां जनता को इस युग के सर्वश्रेष्ठ संरक्षित इचिथियोसॉर जीवाश्मों में से एक को देखने को मिलेगा।

    यह खोज महान वैज्ञानिक महत्व की है। यह इचिथियोसॉर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विकासवादी पहेली को पूरा करता है, प्रारंभिक जुरासिक समुद्री शिकारी-शिकार संबंधों पर जानकारी प्रदान करता है, और वैज्ञानिकों को पारिस्थितिक रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण चरण के दौरान जीव जंतुओं के कारोबार की जांच करने में सक्षम बनाता है। क्रिस मूर की राय में, खोज और औपचारिक विवरण के बीच की विस्तारित अवधि, हालांकि दुर्लभ है, 'भूगर्भिक समय में कुछ भी नहीं है।

    यह अध्ययन पैलियोन्टोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जो वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों को एक दुर्लभ समुद्री सरीसृप के जीवन की एक झलक प्रदान करता है जिसने प्राचीन डोर्सेट समुद्रों पर प्रभुत्व किया था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.