मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    KP Sharma Oli: अयोध्या से नए नक्शे विवाद तक, कैसे उनके बिगड़े बोल ने किए भारत-नेपाल संबंध खराब

    ओली ने चार कार्यकाल पूरे किए, जिनमें पहला कार्यकाल अक्टूबर 2015 से अगस्त 2016 तक, दूसरा कार्यकाल फरवरी 2018 से जुलाई 2021 तक और आखिरी कार्यकाल 15 जुलाई, 2024 से 9 सितंबर, 2025 तक रहा। लेकिन नई दिल्ली ने उनके किसी भी कार्यकाल की सराहना नहीं की।

    By Digital Desk
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 06:05:34 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 06:14:14 PM (IST)
    KP Sharma Oli: अयोध्या से नए नक्शे विवाद तक, कैसे उनके बिगड़े बोल ने किए भारत-नेपाल संबंध खराब
    केपी शर्मा ओली और पीएम मोदी। फाइल फोटो।

    HighLights

    1. अटकलें थीं कि उनकी फ्लाइट दिल्ली या किसी मध्य पूर्वी देश में उतरेगी।
    2. मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए अनुमानित स्थानों में दुबई भी शामिल है।
    3. किसी भी सरकारी अधिकारी ने ओली के ठिकाने पर प्रतिक्रिया नहीं दी।

    एजेंसी, काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में हुए हिंसक जेन जेड विरोध प्रदर्शनों के बाद मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। इस विरोध प्रदर्शन में अब तक कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई है, और युवाओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़पों के दौरान 300 से अधिक घायल हुए हैं। ओली के इस्तीफा देने के बाद, अटकलें लगाई जा रही थीं कि उनकी फ्लाइट नई दिल्ली में उतरेगी या किसी मध्य पूर्वी देश के लिए उड़ान भरेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए स्थानों में दुबई भी शामिल है। हालांकि, किसी भी सरकारी अधिकारी ने ओली के ठिकाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

    naidunia_image

    ओली ने चार कार्यकाल पूरे किए, जिनमें पहला कार्यकाल अक्टूबर 2015 से अगस्त 2016 तक, दूसरा कार्यकाल फरवरी 2018 से जुलाई 2021 तक और आखिरी कार्यकाल 15 जुलाई, 2024 से 9 सितंबर, 2025 तक रहा। लेकिन नई दिल्ली ने उनके किसी भी कार्यकाल की सराहना नहीं की। पिछले साल जुलाई के मध्य में नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद, ओली ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे भारत के साथ संबंधों में तनाव आ गया। नई दिल्ली कथित तौर पर पिछले साल अगस्त या सितंबर में ओली की मेजबानी करने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्होंने ऐसी शर्तें रखीं जिन्हें भारत स्वीकार नहीं कर सका। ओली चाहते थे कि भारत उनकी यात्रा के दौरान लिंपियाधुरा-कालापानी-लिपुलेख क्षेत्र पर सीमा विवाद का समाधान करे। यह क्षेत्र, जहां भारत, नेपाल और तिब्बत मिलते हैं, ओली ने प्रधानमंत्री (2018-2021) के अपने पहले कार्यकाल के दौरान नेपाली क्षेत्र होने का दावा किया था। उन्होंने इस भारतीय क्षेत्र को शामिल करने के लिए नेपाल के नक्शे भी बदल दिए, जिससे नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं भड़क गईं और भारत पर क्षेत्रीय दादागिरी करने का आरोप लगाया।

    naidunia_image

    भारत का मानना है कि ओली ने इस मुद्दे को COVID-19 संकट से निपटने में अपनी विफलता से ध्यान हटाने और अपनी ही पार्टी के भीतर विपक्ष का मुकाबला करने के लिए उठाया। तब से, भारत के नेता ओली के प्रति अविश्वास रखते हैं, उन्हें संदेह है कि वह चीन के बहुत करीब हैं और अक्सर अपने फायदे के लिए भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर ओली ने सीमा का मुद्दा नहीं उठाया होता तो भारत उनका स्वागत कर सकता था। उनके कार्यालय ने जोर देकर कहा कि भारत विवाद को सुलझाने के लिए एक संयुक्त समूह बनाने के लिए सहमत हो, लेकिन भारत दृढ़ता से कहता है कि कोई विवाद नहीं है - यह क्षेत्र स्पष्ट रूप से भारतीय है। इसे उठाकर ओली ने एक सीमा पार कर ली और भारत ने उन्हें आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ओली की टीम ने वादा किया था कि वह यात्रा के दौरान सीमा के मुद्दे का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने उन पर भरोसा नहीं किया।

    naidunia_image

    ओली ने भारत से चीन द्वारा निर्मित दो नेपाली हवाई अड्डों - पोखरा और गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय - से आने-जाने वाली उड़ानों को भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए भी कहा। भारत ने मना कर दिया, जैसा कि उसने पहले नेपाल को चेतावनी दी थी, कि इन परियोजनाओं के लिए चीन को चुनने से यही परिणाम होगा। भारत ने नेपाल से कहा कि बिजली या बाढ़ नियंत्रण जैसे अन्य सौदों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन सीमा का मुद्दा और चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डों के लिए हवाई क्षेत्र पर बातचीत नहीं की जा सकती। ओली भारत की शर्तों से पूरी तरह सहमत नहीं थे और उन्होंने उन्हें टालने की कोशिश की, जिससे भारत उनके इरादों को लेकर और भी सतर्क हो गया। नतीजतन, ओली को अभी भी भारत आने का निमंत्रण नहीं मिला है। इस साल जुलाई की शुरुआत में, ओली ने दावा किया कि वह भारत का दौरा करेंगे और दोनों पक्षों द्वारा इस दौरे के लिए जमीनी कार्य चल रहा है, समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया। हालांकि, उन्होंने कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया।

    ओली की भारत यात्रा के बारे में टिप्पणी स्थानीय मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा की जा रही अटकलों के बीच आई है कि उन्हें भारत से आधिकारिक यात्रा का कोई निमंत्रण नहीं मिला है, जिससे संकेत मिलता है कि भारत के साथ उनके संबंध खराब हो गए हैं। ओली ने जुलाई में एक नेपाली यूट्यूब चैनल, दिशानिर्देश टीवी को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, "मैं शायद भारत यात्रा पर जाऊंगा। मेरी भारत यात्रा दोनों पक्षों द्वारा आवश्यक जमीनी कार्य करने के बाद होगी।" हालांकि, नई दिल्ली ने उनकी बैठक की पुष्टि नहीं की थी। लेकिन उनके कार्यालय ने दावा किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।

    naidunia_image

    • इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी और ओली 4 अप्रैल को बैंकॉक में छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के मौके पर मिले थे। ओली ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि भारत उन्हें पसंद नहीं करता है।

    • उन्होंने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बना तो भारत ने कुछ भी बुरा नहीं किया। एक अलग संदर्भ में, ओली ने बताया, हमारे भारत और चीन दोनों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं।

    • भारत और चीन दोनों उभरती हुई आर्थिक शक्तियां हैं और यह अच्छा है कि हमारे पड़ोसी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा, नेपाल को उनके विकास के प्रभाव से लाभ हो सकता है।

    • उन्होंने (भारत और चीन) को अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन गलाकाट प्रतियोगिता में शामिल होना अच्छा नहीं है, ओली ने सलाह दी। उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए।

    • उन्हें सौहार्दपूर्ण संबंधों का रास्ता चुनना चाहिए, न कि तनाव पैदा करने वाला रास्ता। इस सवाल का जवाब देते हुए कि अगर उसके उत्तरी और दक्षिणी पड़ोसियों के बीच तनाव बना रहता है तो नेपाल पर इसका क्या असर पड़ेगा।

    • ओली ने कहा, अगर भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध हैं तो नेपाल को भी फायदा होगा। हम उनके साथ सहयोग और सहभागिता से लाभ उठा सकते हैं और हम उनके बड़े बाजार से भी लाभ उठा सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.