ललित मोदी बने ब्रिटिश नागरिक, पूर्व IPL चेयरमैन ने तस्वीरें साझा कर लिखा- यह मेरे लिए गर्व का पल

डिजिटल डेस्क। भारत में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रहे और लंदन में रह रहे ललित मोदी ने ब्रिटिश नागरिकता मिलने की जानकारी दी है। आईपीएल के संस्थापक कहे जाने वाले मोदी ने शनिवार, 14 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्हें 15 सितंबर 2026 को औपचारिक तौर पर ब्रिटिश नागरिकता मिल गई थी। उन्होंने ब्रिटेन को अपना घर बताया।

ऑक्सफोर्ड यूनियन में किया खुलासा मोदी के मुताबिक, 14 नवंबर को उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनियन को संबोधित करने का मौका मिला। इसी मंच से उन्होंने अपने जीवन के एक खास और निजी पड़ाव की जानकारी साझा की। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि यह उनके लिए गर्व का पल और नया अध्याय है। पोस्ट के साथ डाली गई तस्वीरें करीब दो महीने पुरानी हैं, यानी नागरिकता समारोह की हैं।

"ब्रिटिश नागरिक होना सौभाग्य और जिम्मेदारी" मोदी ने लिखा कि 15 सितंबर को परिवार और दोस्तों के बीच उन्होंने अपनी ब्रिटिश नागरिकता का जश्न मनाया और यह समारोह हमेशा उनके दिल के करीब रहेगा। उनके अनुसार यूनाइटेड किंगडम कई साल से उनका घर रहा है और वे वहां के लोगों, संस्थाओं, परंपराओं और मूल्यों का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने ब्रिटिश नागरिक बनने को सौभाग्य और बड़ी जिम्मेदारी बताया और कहा कि वे इसे गर्व, कृतज्ञता और अपनेपन के भाव से अपनाते हैं। साथ ही उन्होंने उस देश में सकारात्मक योगदान देते रहने की इच्छा जताई। परिवार, दोस्तों और ऑक्सफोर्ड यूनियन का उन्होंने आभार भी जताया।