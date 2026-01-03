मेरी खबरें
    VIDEO: अमेरिकी हमले से कांपा वेनेजुएला, राजधानी समेत कई शहरों में बमबारी; देशभर में इमरजेंसी

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 04:13:42 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 04:13:42 PM (IST)
    अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला।

    HighLights

    1. अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला।
    2. राजधानी समेत कई शहरों में बमबारी।
    3. ट्रंप की चेतावनी के बाद बढ़ा तनाव।

    डिजिटल डेस्क। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार देर रात, 3 जनवरी को एक के बाद एक कई तेज धमाके सुनाई दिए। इसके साथ ही आसमान में लड़ाकू विमानों जैसी तेज आवाजें गूंजती रहीं। अचानक हुए इन विस्फोटों से दहशत फैल गई और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

    हालांकि, इन घटनाओं पर वेनेजुएला सरकार की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन हमलों के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है।

    रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से की पुष्टि

    रॉयटर्स से बातचीत में एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर स्वीकार किया कि अमेरिका वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई कर रहा है।

    हालांकि, हमलों के पैमाने और लक्ष्य को लेकर कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई। हमलों के बाद वेनेजुएला सरकार ने पूरे देश में आपातकाल (Emergency) लागू कर दिया है।

    ट्रंप की चेतावनी के बाद बढ़ा तनाव

    ये धमाके ऐसे समय हुए हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला के खिलाफ जमीनी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी। 29 दिसंबर को ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ने वेनेजुएला में ड्रग तस्करी से जुड़े जहाजों के डॉकिंग इलाकों पर हमला किया है।


    हालांकि, उस समय वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी हमले की न तो पुष्टि की थी और न ही खंडन किया था। बाद में 1 जनवरी को मादुरो ने कहा था कि अमेरिकी सैन्य दबाव के बावजूद वे वॉशिंगटन से बातचीत के लिए तैयार हैं।

    तेल भंडार को लेकर अमेरिका पर आरोप

    राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने आरोप लगाया है कि अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार मौजूद है। उनका कहना है कि यही वजह है कि अमेरिका लगातार सैन्य दबाव बना रहा है।

    पहले भी हो चुके हैं समुद्री हमले

    पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी सेना कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में कई नौकाओं पर हमले कर चुकी है। अमेरिका का दावा है कि ये नौकाएं ड्रग तस्करी में शामिल थीं। हालांकि, इन आरोपों को लेकर अमेरिका की ओर से कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे इस सैन्य अभियान की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं।

    हालात तनावपूर्ण

    काराकास समेत कई शहरों में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब वेनेजुएला सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया और अमेरिका के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

