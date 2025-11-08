अमेरिका की वीजा नीति में बड़ा बदलावः डायबिटीज, मोटापा या गंभीर बीमारी वाले लोगों को US में नहीं मिलेगी एंट्री!

डिजिटल डेस्कः अमेरिका ने अपनी वीजा नीति (US Visa Policy) में अहम बदलाव किया है, जिसके बाद मोटापा, डायबिटीज़, दिल की बीमारी या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित विदेशियों का वीजा अब रद्द या अस्वीकृत किया जा सकता है। नई गाइडलाइन के तहत वीजा अधिकारी अब आवेदकों और उनके परिजनों की सेहत को भी ध्यान में रखकर फैसला करेंगे।

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि देश में रहने वाले विदेशी नागरिक सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ न डालें। सीबीएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश विभाग ने सभी दूतावासों और कांसुलेट्स को निर्देश दिया है कि वे वीजा आवेदन की प्रक्रिया में स्वास्थ्य जोखिमों का गंभीरता से मूल्यांकन करें।