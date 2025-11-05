मैडम राष्ट्रपति को किस करने की कोशिश, बॉडीगार्ड ने बचाया; देखें Viral Video

एजेंसी, मेक्सिको। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाडिया शेनबाम के साथ एक अजीब घटना होते-होते टल गई। दरअसल, राष्ट्रपति शेनबाम सिटी की सड़कों पर आम लोगों से मुलाकात कर रही थीं। इस दौरान एक आदमी अचानक उनके बेहद करीब आ गया। उसने पीछे से उनको किस करने की कोशिश की। हालांकि, राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सतर्क बॉडीगार्ड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे रोक लिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब राष्ट्रपति शेनबाम दाईं ओर देख रही थीं। वह किसी के साथ सेल्फी के लिए पोज दे रही थीं। इस दौरान एक आदमी अचानक दाहिनी ओर से आया। हद तो तब हो गई, जब उसने राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ रखकर किस करने की कोशिश की। भला हो मौके पर मौजूद कमांडो का। उसने तुरंत उसकी हरकत भांप ली और उसे पीछे खींच लिया।
CRAZY moment man GROPES Mexico’s President Claudia Sheinbaum
Then TRIES to kiss her before security finally wakes up
How was security THIS slow to react? pic.twitter.com/vaECXy0bCW
— RT (@RT_com) November 4, 2025
घटना के बाद कुछ समय तक उस आदमी और सुरक्षाकर्मियों के बीच बहस होती रही। इस दौरान राष्ट्रपति शेनबाम ने जब पूरा मामला समझा तो उन्होंने मुस्कुराकर स्थिति को नॉर्मल किया। तमाम कैमरों के सामने यह पूरा वाकया रिकॉर्ड हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने व्यक्ति को चेतावनी देकर वहां से हटाया। हालांकि, राष्ट्रपति ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की और संयम बनाए रखा।