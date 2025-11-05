मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मैडम राष्ट्रपति को किस करने की कोशिश, बॉडीगार्ड ने बचाया; देखें Viral Video

    मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाडिया शेनबाम के साथ सड़क पर मुलाकात के दौरान एक शख्स ने उन्हें किस करने की कोशिश की, लेकिन सतर्क बॉडीगार्ड ने तुरंत उसे रोक लिया। राष्ट्रपति ने स्थिति को मुस्कुराकर संभाला और किसी सख्त कार्रवाई से इनकार कर दिया। घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 08:18:59 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 08:23:15 AM (IST)
    मैडम राष्ट्रपति को किस करने की कोशिश, बॉडीगार्ड ने बचाया; देखें Viral Video
    मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के साथ बदतमीजी। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. शख्स ने राष्ट्रपति को किस करने की कोशिश की।
    2. बॉडीगार्ड ने तुरंत हरकत भांपकर उसे रोका।
    3. घटना मेक्सिको सिटी में लोगों से मुलाकात के दौरान हुई।

    एजेंसी, मेक्सिको। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाडिया शेनबाम के साथ एक अजीब घटना होते-होते टल गई। दरअसल, राष्ट्रपति शेनबाम सिटी की सड़कों पर आम लोगों से मुलाकात कर रही थीं। इस दौरान एक आदमी अचानक उनके बेहद करीब आ गया। उसने पीछे से उनको किस करने की कोशिश की। हालांकि, राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सतर्क बॉडीगार्ड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे रोक लिया।

    सेल्फी के बहाने की हरकत, कमांडो ने दिखाई फुर्ती

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब राष्ट्रपति शेनबाम दाईं ओर देख रही थीं। वह किसी के साथ सेल्फी के लिए पोज दे रही थीं। इस दौरान एक आदमी अचानक दाहिनी ओर से आया। हद तो तब हो गई, जब उसने राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ रखकर किस करने की कोशिश की। भला हो मौके पर मौजूद कमांडो का। उसने तुरंत उसकी हरकत भांप ली और उसे पीछे खींच लिया।


    यहां देखें वीडियो

    राष्ट्रपति की मुस्कान ने संभाला माहौल

    घटना के बाद कुछ समय तक उस आदमी और सुरक्षाकर्मियों के बीच बहस होती रही। इस दौरान राष्ट्रपति शेनबाम ने जब पूरा मामला समझा तो उन्होंने मुस्कुराकर स्थिति को नॉर्मल किया। तमाम कैमरों के सामने यह पूरा वाकया रिकॉर्ड हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने व्यक्ति को चेतावनी देकर वहां से हटाया। हालांकि, राष्ट्रपति ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की और संयम बनाए रखा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.