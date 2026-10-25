यूरोप में भड़का जनाक्रोश... फ्रांस, इटली और स्पेन में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, हिंसक झड़पों के बाद सेना तैनात

डिजिटल डेस्क। यूरोप के कई प्रमुख राष्ट्रों में सप्ताहांत के दौरान व्यापक जनआक्रोश देखने को मिला। जीवन-यापन के बढ़ते खर्च, आवास की किल्लत, घटती पेंशन, शिक्षा प्रणाली की बदहाली और प्रशासनिक भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर नागरिकों ने विशाल रैलियां निकालीं।

फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और अल्बानिया में प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से तीखी झड़पें हुईं, जिसके चलते प्रशासन को भीड़ पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और सेना के जवानों को मैदान में उतारना पड़ा। फ्रांस: राजधानी पेरिस में संघर्ष, देश भर में करीब 1,000 प्रदर्शनकारी हिरासत में फ्रांस में आयोजित राष्ट्रव्यापी विरोध रैलियों के दौरान स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। आयोजकों ने प्रदर्शन में लगभग 8 लाख लोगों की भागीदारी का दावा किया, जबकि आधिकारिक अनुमान के अनुसार करीब 4.10 लाख नागरिक सड़कों पर थे। पेरिस समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हिंसक भिड़ंत हुई। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वॉटर कैनन का प्रयोग किया। गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज के मुताबिक, अशांति फैलाने के आरोप में लगभग एक हजार लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस पुलिसिया सख्ती पर वामपंथी नेता ज्यां-लुक मेलेंशों ने कड़ी आपत्ति जताई, वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इस अराजक स्थिति की वजह फ्रांस की आव्रजन नीतियों को बताया।

अल्बानिया: छात्रों के तेवर तल्ख, मंत्रालय के द्वार पर लगाई आग अल्बानिया की राजधानी तिराना समेत विभिन्न इलाकों में युवा और छात्र सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी शिक्षा के गिरते स्तर, लगातार बढ़ती बेरोजगारी और संस्थागत भ्रष्टाचार से बेहद नाराज थे। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा का बजट बढ़ाने तथा ट्यूशन फीस घटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री एडी रामा के त्यागपत्र की पुरजोर मांग की। प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ ने कृषि मंत्रालय के मुख्य द्वार को आग के हवाले कर दिया और बैंकों तथा सरकारी दफ्तरों पर पथराव किया। सुरक्षाबलों ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए रबर की गोलियों, आंसू गैस और पानी की बौछारों का सहारा लिया।