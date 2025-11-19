मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    व्हाइट हाउस में MBS की मौजूदगी से हंगामा... 9/11 पीड़ितों के परिवारों ने जताया कड़ा विरोध, प्रिंस सलमान ने दी सफाई

    व्हाइट हाउस दौरे पर पहुंचे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को 9/11 पीड़ित परिवारों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे 9/11 और खशोगी हत्या पर सवाल पूछे गए। MBS ने कहा कि लादेन ने दो देशों के रिश्ते तोड़ने की साजिश के तहत सऊदियों का इस्तेमाल किया था।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 12:24:02 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 12:24:02 PM (IST)
    व्हाइट हाउस में MBS की मौजूदगी से हंगामा... 9/11 पीड़ितों के परिवारों ने जताया कड़ा विरोध, प्रिंस सलमान ने दी सफाई
    MBS का अमेरिका दौरा विवादों में घिर गया। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. व्हाइट हाउस बाहर 9/11 पीड़ित परिवारों ने जोरदार विरोध किया।
    2. प्रेस कॉन्फ्रेंस में MBS से कड़े सवाल पूछे गए।
    3. MBS ने सऊदी की जिम्मेदारी से फिर इनकार किया।

    एजेंसी, न्यूयॉर्क। व्हाइट हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) के दौरे के दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में मुलाकात कर रहे थे, उसी समय बाहर 9/11 हमलों में मारे गए लोगों के परिजन जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 23 साल बाद भी इस दर्दनाक घटना के घाव भर नहीं पाए हैं।

    9/11 पर जवाबदेही की मांग तेज

    प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपोर्टर्स ने प्रिंस सलमान से 9/11 और पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या पर तीखे सवाल पूछे। इसी दौरान बाहर प्रदर्शनकारी 'न्याय चाहिए' और 'सऊदी जवाब दे' जैसे नारे लगा रहे थे। परिजनों का आरोप है कि सऊदी अरब ने हमलों में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी। आज तक सच्चाई सामने नहीं लाई गई।


    ‘लादेन ने रिश्ते तोड़ने की साजिश रची थी’

    मोहम्मद बिन सलमान ने 9/11 हमलों पर कहा कि ओसामा बिन लादेन ने जानबूझकर सऊदी नागरिकों का इस्तेमाल किया, जिससे अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते टूट जाएं। उन्होंने कहा कि जो लोग आज भी सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराते हैं, वे अनजाने में लादेन का काम पूरा कर रहे हैं। प्रिंस ने दावा किया कि CIA के दस्तावेज भी इसी ओर इशारा करते हैं कि लादेन दोनों देशों के संबंध कमजोर करना चाहता था।

    ‘ऐसी घटना दोबारा नहीं होने देंगे’

    मोहम्मद बिन सलमान ने भरोसा दिलाया कि सऊदी अरब अब सुरक्षा और आतंकवाद-निरोधक उपायों को मजबूत करने में जुटा है। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका-सऊदी रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं। वह लादेन की मंशा को पूरा नहीं होने देंगे।

    खशोगी हत्या मामला भी उठा

    2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के सवाल पर प्रिंस ने कोई नया बयान नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि आगे बढ़ने का समय है। जबकि मानवाधिकार संगठन और पीड़ित परिवार अब भी उनसे स्पष्ट जवाब की उम्मीद कर रहे हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.