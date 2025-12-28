12 साल का 'सुपरहीरो', मां कार चलाते समय हुई बेहोश, बेटे ने स्टीयरिंग थामकर बचाई जान

डिजिटल डेस्क। यह कहानी ब्रिटेन के एक 12 साल के साहसी बालक जैक हॉवेल्स की है, जिसने अपनी सूझबूझ से न केवल अपनी मां की जान बचाई, बल्कि सड़क पर होने वाले एक बड़े हादसे को भी टाल दिया। दरअसल जैक अपनी मां निकोला क्रम्प के साथ सुबह करीब 5:30 बजे बाजार जा रहे था। निकोला कार चला रही थीं, तभी अचानक लो ब्लड प्रेशर के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। इससे पहले कि वह कार रोक पातीं, वह स्टीयरिंग व्हील पर ही बेहोश हो गईं।

अचानक से कार अनियंत्रित होकर सड़क पर दौड़ने लगी बेहोशी की हालत में निकोला का पैर एक्सीलरेटर पर चला गया, जिससे कार की रफ्तार अचानक बढ़कर 60 किमी/घंटा तक पहुंच गई। कार अनियंत्रित होकर सड़क पर दौड़ने लगी, जिससे जान-माल का बड़ा खतरा पैदा हो गया था। ऐसी डरावनी स्थिति में घबराने के बजाय, जैक ने तुरंत मोर्चा संभाला और तुरंत स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में लिया और कार को संतुलित कर दिया। उसने कुशलता से कार को सड़क के किनारे घास वाले हिस्से की ओर मोड़ा और धीरे-धीरे गति कम करके वाहन को सुरक्षित रोक दिया।