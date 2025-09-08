Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन के खिलाफ Gen-Z का फूटा गुस्सा, संसद में घुसे प्रदर्शनकारी; फायरिंग

एजेंसी, नई दिल्ली: नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को राजधानी काठमांडू घाटी सहित कई शहरों में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालात उस समय बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर और गेट फांदकर न्यू बानेश्वर स्थित संघीय संसद परिसर में धावा बोल दिया। काठमांडू में प्रदर्शन को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है।

आंसू गैस के बाद उग्र हुए प्रदर्शनकारी प्रदर्शनकारियों ने शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का वादा किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों का सहारा लिया। इसके बाद प्रदर्शन उग्र हो गए और संसद परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया।