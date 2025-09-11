Nepal Protest: विरोध प्रदर्शन का फायदा उठा रहे कैदी, जेल से 7 हजार फरार, पांच किशोरों को सुरक्षाकर्मियों ने मारी गोली

एजेंसी, काठमांडू। Nepal gen z protest: नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन के लिए शुरू हुआ जेन-जी आंदोलन बेहद हिंसक हो चुका है। देशभर में 7 हजार कैदी जेलों से फरार हो गए हैं। इस दौरान पश्चिमी नेपाल की एक जेल में सुरक्षाकर्मियों की गोलीबारी में पांच किशोर बंदियों की मौत हो गई है।

कैदियों ने की भागने की कोशिश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का कैदियों ने फायदा उठाया। वह जेल तोड़कर भागने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी सुरक्षाकर्मियों से झड़प भी हुई। बांके के बैजनाथ ग्रामीण नगर पालिका-3 में नौबस्ता क्षेत्रीय जेल का नौबस्ता सुधार गृह है। इसमें किशोर बंदियों ने भागने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उनको रोका, तो झड़प हिंसक हो गई। इसमें पांच किशोर बंदियों की मौत हो गई। इस दौरान जेल के 585 कैदियों में से 149 व किशोर सुधार गृह के 176 बंदियों में से 76 भागने में सफल हुए।