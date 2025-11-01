इस देश को मिलेगा पहला पहला Gay प्रधानमंत्री, चुनाव में हासिल की ऐतिहासिक जीत

डिजिटल डेस्क। नीदरलैंड्स की मध्यमार्गी पार्टी डी66 ने आम चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके साथ ही पार्टी के नेता रॉब जेटन देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में हैं। उन्होंने अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी गीर्ट वाइल्डर्स को बेहद करीबी मुकाबले में पीछे छोड़ दिया।

रॉब जेटन के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही नीदरलैंड्स इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि 38 वर्षीय जेटन देश के पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री होंगे और साथ ही सबसे युवा भी। अर्जेंटीना के खिलाड़ी से सगाई नीदरलैंड्स के दक्षिण-पूर्वी शहर उडेन में पले-बढ़े रॉब जेटन ने रेडबौड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उन्हें खेलों में गहरी रुचि रही है। उनके माता-पिता शिक्षक हैं। जेटन ने अर्जेंटीना के हॉकी खिलाड़ी निकोलस कीनन से सगाई की है और दोनों अगले साल स्पेन में शादी करने वाले हैं।