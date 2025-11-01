मेरी खबरें
    इस देश को मिलेगा पहला पहला Gay प्रधानमंत्री, चुनाव में हासिल की ऐतिहासिक जीत

    नीदरलैंड्स की मध्यमार्गी पार्टी डी66 ने आम चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके साथ ही पार्टी के नेता रॉब जेटन देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में हैं। चलिए आपको बताते हैं खबर के बारे में विस्तार से।

    डिजिटल डेस्क। नीदरलैंड्स की मध्यमार्गी पार्टी डी66 ने आम चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके साथ ही पार्टी के नेता रॉब जेटन देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में हैं। उन्होंने अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी गीर्ट वाइल्डर्स को बेहद करीबी मुकाबले में पीछे छोड़ दिया।

    रॉब जेटन के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही नीदरलैंड्स इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि 38 वर्षीय जेटन देश के पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री होंगे और साथ ही सबसे युवा भी।

    अर्जेंटीना के खिलाड़ी से सगाई

    नीदरलैंड्स के दक्षिण-पूर्वी शहर उडेन में पले-बढ़े रॉब जेटन ने रेडबौड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उन्हें खेलों में गहरी रुचि रही है। उनके माता-पिता शिक्षक हैं। जेटन ने अर्जेंटीना के हॉकी खिलाड़ी निकोलस कीनन से सगाई की है और दोनों अगले साल स्पेन में शादी करने वाले हैं।


    इस चुनाव में उनके सामने गीर्ट वाइल्डर्स थे, जो अपने इस्लाम विरोधी विचारों और इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कुरान पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी।

    विभाजनकारी राजनीति का आरोप

    जेटन ने प्रचार के दौरान वाइल्डर्स पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया था। जीत के बाद उन्होंने कहा, "हमने साबित किया है कि अगर कोई सकारात्मक संदेश के साथ जनता के बीच जाता है, तो लोकलुभावन आंदोलनों को हराया जा सकता है।" हालांकि चुनाव के आधिकारिक परिणाम सोमवार, 3 नवंबर को जारी किए जाएंगे, जब विदेश में रह रहे नागरिकों के डाक मतपत्र भी गिने जाएंगे।

