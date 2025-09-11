नेपाल में अंतरिम PM के लिए नया नाम, बिजली आपूर्ति सुधारक कुलमान घिसिंग पर Gen-Z का भरोसा
नेपाल में जेन-जी आंदोलन के बीच अंतरिम प्रधानमंत्री पद को लेकर असमंजस गहराता जा रहा है। बालेन शाह के नाम अस्वीकार होने की चर्चा के बाद अब बिजली बोर्ड अध्यक्ष कुलमान घिसिंग का नाम सामने आया है। सुशीला कार्की के खिलाफ विरोध और घिसिंग की ईमानदार छवि उन्हें संभावित उम्मीदवार बना रही है।
Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 03:13:05 PM (IST)
Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 03:13:05 PM (IST)
सुशीला कार्की की जगह इनका नाम आया सामने। (फाइल फोटो)
HighLights
- बालेन शाह ने अंतरिम प्रधानमंत्री पद ठुकराने की चर्चा।
- सुशीला कार्की की उम्र और सोच पर विरोध।
- कुलमान घिसिंग का नाम संभावित उम्मीदवार के रूप।
एजेंसी, काठमांडू। नेपाल में जारी जेन-जी आंदोलन के बीच अंतरिम प्रधानमंत्री पद को लेकर सियासी उठापटक तेज हो गई है। काठमांडू के मेयर और आंदोलन के प्रमुख चेहरे बालेन शाह द्वारा अंतरिम प्रधानमंत्री पद अस्वीकार करने की चर्चा के बाद अब नेपाल बिजली बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष कुलमान घिसिंग का नाम सामने आया है।
सुशीला कार्की के नाम पर विरोध
- सूत्रों के अनुसार अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की और बालेन शाह दोनों के नाम प्रस्तावित किए गए थे। हालांकि, जेन-जी आंदोलन का एक गुट कार्की का विरोध कर रहा है।
- विरोधियों का कहना है कि कार्की की उम्र और मौजूदा संविधान में बदलाव के प्रति उनकी स्वीकृति न मिलने की संभावना इस पद के लिए उन्हें अनुपयुक्त बनाती है। शाह के समर्थन के बावजूद कार्की के नाम पर सहमति नहीं बन पाई।
कुलमान घिसिंग की लोकप्रियता
इन परिस्थितियों में कुलमान घिसिंग का नाम उभरा है। घिसिंग नेपाल में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए लोकप्रिय हैं। उनकी कड़क व ईमानदार छवि की वजह से उन पर जनता का भरोसा है। आंदोलन का एक वर्ग मानता है कि घिसिंग एक स्थिर और निष्पक्ष चेहरा साबित हो सकते हैं।