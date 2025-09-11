नेपाल में अंतरिम PM के लिए नया नाम, बिजली आपूर्ति सुधारक कुलमान घिसिंग पर Gen-Z का भरोसा

एजेंसी, काठमांडू। नेपाल में जारी जेन-जी आंदोलन के बीच अंतरिम प्रधानमंत्री पद को लेकर सियासी उठापटक तेज हो गई है। काठमांडू के मेयर और आंदोलन के प्रमुख चेहरे बालेन शाह द्वारा अंतरिम प्रधानमंत्री पद अस्वीकार करने की चर्चा के बाद अब नेपाल बिजली बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष कुलमान घिसिंग का नाम सामने आया है।