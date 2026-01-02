न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने जेल में बंद उमर खालिद को लिखा पत्र, कहा '......सोच रहा हूं'

डिजिटल डेस्क। न्यूयॉर्क सिटी के नवनियुक्त मेयर जोहरान ममदानी ने जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद के नाम एक भावनात्मक पत्र लिखा है। यह पत्र उन्होंने उमर खालिद के माता-पिता को सौंपा, ताकि वह उनके बेटे तक पहुंच सके।

चिट्ठी में ममदानी ने लिखा है कि कठिन परिस्थितियों में उन्हें अक्सर उमर के विचार याद आते हैं और यह भी कि कड़वाहट को खुद पर हावी नहीं होने देना कितना जरूरी है। उन्होंने यह भी लिखा कि उमर के माता-पिता से मिलकर उन्हें बेहद खुशी हुई और सभी लोग उमर के बारे में लगातार सोच रहे हैं।

पहले एशियाई अमेरिकी और मुस्लिम मेयर 34 वर्षीय जोहरान ममदानी पिछले वर्ष न्यूयॉर्क शहर के पहले एशियाई अमेरिकी और मुस्लिम मेयर बने थे। दिसंबर 2025 में अमेरिका यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात उमर खालिद के माता-पिता से हुई थी, उसी समय उन्होंने यह संदेश लिखकर उन्हें सौंपा था। गुरुवार 1 जनवरी को, जिस दिन जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद की शपथ ली, उसी दिन उमर खालिद की साथी बूनोज्योत्सना लाहिड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस पत्र की तस्वीर साझा की। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में लाहिड़ी ने बताया कि उमर खालिद के माता-पिता साहिबा खानम और सैयद कासिम रसूल इलियास अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी से पहले अमेरिका गए थे। वे वहां अपनी उस बेटी से मिलने गए थे, जो भारत आकर शादी में शामिल नहीं हो सकी थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात जोहरान ममदानी से हुई और उसी समय यह पत्र लिखा गया।