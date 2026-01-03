न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी पर भड़की इजरायली सरकार, कहा ‘आग में घी डालने जैसा... ’

डिजिटल डेस्क। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने पद संभालते ही पूर्व मेयर के दो अहम कार्यकारी आदेशों को रद्द कर दिया है। इसी फैसले को लेकर इजरायली सरकार भड़क गई है और ममदानी पर यहूदी विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।
दरअसल, न्यूयॉर्क सिटी के पूर्व मेयर एरिक एडम्स ने दो कार्यकारी आदेश जारी किए थे, जिनमें इजरायल के खिलाफ कुछ तरह की आलोचनाओं को यहूदी विरोधी करार दिया गया था। इसके साथ ही इजरायल के बहिष्कार पर भी रोक लगाई गई थी। सत्ता में आते ही जोहरान ममदानी ने इन दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया, जिससे इजरायल की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है।
इजरायल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यूयॉर्क के नए मेयर ने सत्ता संभालते ही अपना असली चेहरा दिखा दिया है। मंत्रालय के मुताबिक, कार्यकारी आदेशों को रद्द करना और इजरायल के बहिष्कार पर लगी रोक हटाना 'यहूदी विरोधी आग में घी डालने जैसा कदम' है।
मेयर पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद ममदानी ने इन आदेशों को रद्द करने का ऐलान किया था। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मेयर को कार्यकारी आदेश लागू करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस लेने का अधिकार होता है।
ममदानी ने स्पष्ट किया कि न्यूयॉर्क में यहूदी समुदाय की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और प्रशासन इसे जमीनी स्तर पर सुनिश्चित करेगा।
गौरतलब है कि 34 वर्षीय जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर बने हैं। वह इस पद पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, साथ ही शहर के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मूल के मेयर भी हैं।