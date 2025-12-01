न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन का 'जलेबी' बनाते वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

डिजिटल डेस्क। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन (Christopher Luxon) ने ऑकलैंड में आयोजित सिख गेम्स के दौरान एक अनूठा सरप्राइज दिया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय मिठाई जलेबी बनाने का प्रयास किया, जिसने इवेंट में मौजूद लोगों और सोशल मीडिया यूज़र्स को बेहद प्रभावित किया। लक्सन स्थानीय सांसद रीमा नखले के साथ टकामिनी में इस वार्षिक आयोजन में शामिल हुए। उन्होंने उद्घाटन समारोह में भाग लिया, एथलीटों और कलाकारों से मुलाकात की, और सिख समुदाय के इस उत्सव में सक्रिय रूप से भागीदारी की।
इवेंट का सबसे आकर्षक पल तब आया जब PM लक्सन एक बड़ी, गरम तेल की कड़ाही के पीछे खड़े हुए और जलेबी का घोल डालकर उसे आकार देने की कोशिश की। दर्शकों ने इस क्षण को रिकॉर्ड कर लिया। PM लक्सन इस चुनौती को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर रहे थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो साझा करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा कि जो लोग उनकी बनाई जलेबी खाएंगे, उन्हें शुभकामनाएं।
प्रधानमंत्री के इस प्रयास पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। लोगों ने लक्सन की सरलता और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने की इच्छा की तारीफ की। कई यूजर्स ने उन्हें "सबसे कूल प्रधानमंत्री" और "बेस्ट कुक" जैसे उपनाम दिए, जबकि अन्य ने उनके इस भाव को "अद्भुत" बताया। यह वीडियो दिखाता है कि पीएम लक्सन ने सिर्फ इवेंट में शिरकत नहीं की, बल्कि उत्साह के साथ उत्सव का हिस्सा भी बने।
