अब इस देश पर हमला करने की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा विभाग को दिए निर्देश
Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 04:49:31 PM (IST)
Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 05:06:45 PM (IST)
HighLights
- नाइजीरिया को दी जाने वाली हर सहायता रोकने की बात कही
- अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले, कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं
- नाइजीरियाई सरकार ने अमेरिकी दावों को खारिज किया
डिजिटल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में ईसाइयों के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर कड़ा तेवर अपनाते हुए शनिवार को रक्षा विभाग को संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आदेश जारी किया। ट्रंप ने नाइजीरिया की सरकार पर ईसाइयों के खिलाफ हिंसा रोकने में विफलता का आरोप लगाया और कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो अमेरिका "आतंकवादियों का सफाया" कर देगा।
अमेरिका नाइजीरिया को दी जाने वाली सहायता रोक देगा
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नाइजीरियाई सरकार अपने नागरिकों, विशेषकर ईसाइयों की रक्षा करने में नाकाम रही है और अमेरिका नाइजीरिया को दी जाने वाली हर तरह की सहायता रोक देगा। उनके शब्दों में, यदि अमेरिका को कार्रवाई करनी पड़ी तो वह तेज़, घातक और सटीक होगी। ठीक वैसी ही कार्रवाई जैसे, उनके अनुसार आतंकवादी नाइजीरियाई ईसाइयों पर कर रहे हैं।
रक्षा मंत्री बोले,कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी ट्रंप के संदेश को साझा करते हुए कहा है कि वे कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं और या तो नाइजीरियाई सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी या अमेरिकी बल उन अभियोगों के पीछे के आतंकियों को निशाना बनाएंगे।
नाइजीरिया ने आरोपों का किया खंडन
नाइजीरियाई सरकार ने अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए कहा है कि वह सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति बॉला अहमद टिनूबू ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोप देश की वास्तविक स्थिति को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करते।
उनके प्रवक्ता बायो ओनानुगा ने कहा कि नाइजीरिया में ईसाई और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग हिंसा के शिकार होते हैं और अमेरिका की सार्वजनिक निंदा से बेहतर होगा कि दोनों देश मिलकर आतंकवाद से लड़ने के लिए सैन्य और गुप्त सहयोग बढ़ाएं।
आगे की कूटनीतिक वार्ताओं पर टिकी सबकी नजर
अंतरराष्ट्रीय समुदाय और नाइजीरियाई नागरिक दोनों ही स्थिति पर चिंतित हैं। नाइजीरिया के नेताओं ने कहा है कि वे अमेरिका समेत वैश्विक साझेदारों के साथ मिल कर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करेंगे और घरेलू स्तर पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का आश्वासन दिया है। वहीं अमेरिकी चेतावनी से द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव की संभावना बन गई है और आगे की कूटनीतिक वार्ताओं एवं सुरक्षा वार्ताओं पर नज़र टिक गई हैं।