अब इस देश पर हमला करने की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा विभाग को दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में ईसाइयों के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर कड़ा तेवर अपनाते हुए शनिवार को रक्षा विभाग को संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आदेश जारी किया। ट्रंप ने नाइजीरिया की सरकार पर ईसाइयों के खिलाफ हिंसा रोकने में विफलता का आरोप लगाया और कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो अमेरिका "आतंकवादियों का सफाया" कर देगा।

अमेरिका नाइजीरिया को दी जाने वाली सहायता रोक देगा ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नाइजीरियाई सरकार अपने नागरिकों, विशेषकर ईसाइयों की रक्षा करने में नाकाम रही है और अमेरिका नाइजीरिया को दी जाने वाली हर तरह की सहायता रोक देगा। उनके शब्दों में, यदि अमेरिका को कार्रवाई करनी पड़ी तो वह तेज़, घातक और सटीक होगी। ठीक वैसी ही कार्रवाई जैसे, उनके अनुसार आतंकवादी नाइजीरियाई ईसाइयों पर कर रहे हैं।