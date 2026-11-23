डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया (NVIDIA) के निदेशक मंडल (Board of Directors) ने सर्वसम्मति से मतदान करते हुए जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang) को कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद पर पुनः बहाल करने का फैसला लिया है। यह निर्णय हुआंग के साथ हुई कई दौर की बैठकों और विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया, जिसमें बोर्ड उनकी स्पष्टवादिता और कंपनी का नेतृत्व करने की क्षमता से पूरी तरह संतुष्ट नजर आया।
निदेशक मंडल ने स्पष्ट किया है कि इस महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया के दौरान बोर्ड को संयुक्त राज्य अमेरिका (US) सरकार के वरिष्ठ स्तरों से आवश्यक इनपुट प्राप्त हुए। इन जानकारियों और फीडबैक के आधार पर बोर्ड पूरी तरह आश्वस्त है कि जेन्सेन हुआंग की बहाली से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है।
एनवीडिया बोर्ड के अध्यक्ष हार्वे सी. जोन्स (Harvey C. Jones) ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि बोर्ड का मानना है कि एनवीडिया का नेतृत्व करने के लिए जेन्सेन ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। उनकी वापसी कंपनी के शेयरधारकों, कर्मचारियों, साझेदारों और ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में है।
जोन्स ने आगे कहा, "हमें जेन्सेन पर पूरा भरोसा है और हम कंपनी के नेतृत्व की बागडोर फिर से संभालने पर उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।" इसके साथ ही उन्होंने कोलेट क्रेस (Colette Kress) के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एनवीडिया की मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) की अपनी निरंतर जिम्मेदारियों के साथ-साथ उन्होंने अंतरिम सीईओ के रूप में उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं। हार्वे जोन्स बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने पद पर बने रहेंगे।
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