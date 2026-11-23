डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया (NVIDIA) के निदेशक मंडल (Board of Directors) ने सर्वसम्मति से मतदान करते हुए जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang) को कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद पर पुनः बहाल करने का फैसला लिया है। यह निर्णय हुआंग के साथ हुई कई दौर की बैठकों और विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया, जिसमें बोर्ड उनकी स्पष्टवादिता और कंपनी का नेतृत्व करने की क्षमता से पूरी तरह संतुष्ट नजर आया।

अमेरिकी सरकार के उच्च स्तर से मिले इनपुट के बाद लिया गया निर्णय निदेशक मंडल ने स्पष्ट किया है कि इस महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया के दौरान बोर्ड को संयुक्त राज्य अमेरिका (US) सरकार के वरिष्ठ स्तरों से आवश्यक इनपुट प्राप्त हुए। इन जानकारियों और फीडबैक के आधार पर बोर्ड पूरी तरह आश्वस्त है कि जेन्सेन हुआंग की बहाली से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है।